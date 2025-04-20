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عربي-دولي

انتهاء هدنة عيد الفصح التي أعلنتها روسيا في أوكرانيا

Lebanon 24
20-04-2025 | 23:32
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انتهت فترة سريان هدنة "عيد الفصح" التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو يوم 19 نيسان حتى الساعة 00:00 يوم 21 نيسان.
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ويوم السبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة مؤقتة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح. وقد بدأت سريانها من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، وأوضح الرئيس أنه انطلق من افتراض أن أوكرانيا ستحذو حذو روسيا. وفي الوقت نفسه، كما أشار إلى أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة أو استفزازات من قبل العدو.


وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم أمس الأحد، أن هدنة عيد الفصح تنتهي عند منتصف الليلة، ولم يصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي أوامر بتمديدها.

وعلى الرغم من زعم فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة للالتزام بـ "الهدوء" خلال هدنة عيد الفصح التي عرضها الرئيس الروسي، في حال التزام روسيا بها، إلا أن قوات نظام كييف قامت بقصف مدينة غورلوفكا (في جمهورية دونيتسك الشعبية)، صباح عيد الفصح رغم الهدنة. (روسيا اليوم)
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