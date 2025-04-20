انتهاء هدنة عيد الفصح التي أعلنتها روسيا في أوكرانيا

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فترة سريان هدنة " " التي أعلنها من الساعة 18:00 بتوقيت يوم 19 نيسان حتى الساعة 00:00 يوم 21 نيسان.ويوم السبت، هدنة مؤقتة في بمناسبة عيد . وقد بدأت سريانها من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، وأوضح الرئيس أنه من أن أوكرانيا ستحذو حذو . وفي الوقت نفسه، كما أشار إلى أن القوات الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة أو استفزازات من قبل العدو.وأعلن المتحدث باسم يوم أمس الأحد، أن هدنة عيد الفصح تنتهي عند منتصف الليلة، ولم يصدر أي أوامر بتمديدها.وعلى الرغم من زعم بأن أوكرانيا مستعدة للالتزام بـ "الهدوء" خلال هدنة عيد الفصح التي عرضها الرئيس الروسي، في حال روسيا بها، إلا أن قوات نظام قامت بقصف مدينة غورلوفكا (في دونيتسك الشعبية)، صباح عيد الفصح رغم الهدنة. (روسيا اليوم)