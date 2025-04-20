وزارة التجارة الصينية تؤكد أهمية حل الخلافات مع الولايات المتحدة بالحوار

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أكدت الاثنين، أهمية حل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع عن طريق الحوار، وفق ما قالت وزارة .وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها لن تقبل أي اتفاق بين وشركائها التجاريين على حساب مصالح بكين.وأكدت أنها سترد على أي اتفاق يبنى على حساب مصالحنا وكلنا عزم على حماية حقوقنا.وكان شيه فنغ السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، قال الأحد إن سلطات بلاده سترد باتخاذ إجراءات مضادة حاسمة إذا فرضت عليها دول أخرى رسوما جمركية وحروبا تجارية.وأضاف السفير "تعارض بشدة أي شكل من أشكال التعريفات الجمركية أو الحرب التجارية. ويتم التمسك بذلك ليس فقط لحماية المصالح الوطنية للصين وكرامتها، بل وكذلك لحماية النظام التجاري والاقتصادي الدولي والعدالة والإنصاف الدوليين".وأشار إلى أنه إذا فرضت دول أخرى "رسوم جمركية وحروبا تجارية" على الصين، فإن بكين سترد وستتخذ "إجراءات مضادة حاسمة".وقال شيه فنغ: "في ظروف عدم الاستقرار وعدم اليقين في العالم، تبقى الصين السوق الضخمة الواعدة أكثر في كل العالم، وتبقى كذلك القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وأفضل وجهة استثمارية للمستثمرين الأجانب".وشدد السفير الصيني، على أن تنمية وتطور بلاده تظل "فرصة مشتركة للعالم أجمع".يذكر أن أعلن في الثاني من أبريل، فرض رسوم جمركية على الواردات من 185 دولة وإقليما. ودخلت الرسوم الموحدة بنسبة 10% حيّز التنفيذ في الخامس من أبريل، في حين بدأت الرسوم الفردية في التاسع من الشهر ذاته. وقد بلغت الرسوم على فيتنام 46%، وعلى كمبوديا 49%، وعلى ماليزيا 24%. وفي التاسع من أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل، لمدة 90 يوما، بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول والأقاليم بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.وبعد من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية "المتبادلة" الإضافية على الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية السلع الأمريكية إلى 125% أيضا. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف. (روسيا اليوم)