غارات أميركية ليلا على صنعاء.. مقتل وإصابة العشرات

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ذكرت قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين ليل الأحد انه قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، في غارات أميركية على حي سكني في .وقالت ، نقلا عن التي يسيطر عليها الحوثيون، إن 30 آخرين أصيبوا، كما أشارت إلى تعرض ، مع شمالي اليمن، لغارات جوية أميركية.وعرضت القناة مشاهد الدمار الذي لحق بعدد من المباني والمحلات والعربات التي تعرضت للقصف، ومحاولات إخماد الحرائق وإسعاف الجرحى.وقال شهود لوكالة (د ب أ)، إن "القصف خلف قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسبب في تعرض عدد من المباني للدمار".ووفقا لشهود عيان، فإن "حي وسوق فروة الشعبي منطقة سكنية مدنية به كثافة سكانية كبيرة، ولا تضم أي مواقع عسكرية".وفي وقت سابق من الأحد، هزت انفجارات عنيفة صنعاء، من جراء غارات جوية شنها الطيران الأميركي مستهدفا عددا من المواقع من بينها حي وسوق وفرة، حسبما أفادت وسائل إعلام حوثية.ولم يصدر أي تأكيد من حتى الآن.وكان الرئيس الأميركي أمر الشهر الماضي بشن هجمات مكثفة على الحوثيين في اليمن، مبررا هذه الخطوة بالحاجة إلى حماية الملاحة في المنطقة.(سكاي نيوز)