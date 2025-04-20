Advertisement

عربي-دولي

غارات أميركية ليلا على صنعاء.. مقتل وإصابة العشرات

Lebanon 24
20-04-2025 | 23:59
A-
A+
Doc-P-1349958-638808163820716795.jpg
Doc-P-1349958-638808163820716795.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين ليل الأحد انه قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب العشرات، في غارات أميركية على حي سكني في صنعاء
Advertisement

وقالت قناة المسيرة، نقلا عن وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون، إن 30 آخرين أصيبوا، كما أشارت إلى تعرض محافظة صعدة، معقل الجماعة المتحالفة مع إيران شمالي اليمن، لغارات جوية أميركية.

وعرضت القناة مشاهد الدمار الذي لحق بعدد من المباني والمحلات والعربات التي تعرضت للقصف، ومحاولات إخماد الحرائق وإسعاف الجرحى.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "القصف خلف قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتسبب في تعرض عدد من المباني للدمار".

ووفقا لشهود عيان، فإن "حي وسوق فروة الشعبي منطقة سكنية مدنية به كثافة سكانية كبيرة، ولا تضم أي مواقع عسكرية".

وفي وقت سابق من الأحد، هزت انفجارات عنيفة صنعاء، من جراء غارات جوية شنها الطيران الأميركي مستهدفا عددا من المواقع من بينها حي وسوق وفرة، حسبما أفادت وسائل إعلام حوثية.

ولم يصدر أي تأكيد من الولايات المتحدة حتى الآن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر الشهر الماضي بشن هجمات مكثفة على الحوثيين في اليمن، مبررا هذه الخطوة بالحاجة إلى حماية الملاحة في المنطقة.(سكاي نيوز)



مواضيع ذات صلة
الحوثيون يعلنون مقتل 5 أشخاص في غارات أميركية على صنعاء
lebanon 24
21/04/2025 14:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم روسي على خاركيف.. مقتل شخصين وإصابة العشرات
lebanon 24
21/04/2025 14:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: مقتل وجرح 25 شخصا بغارة أميركية استهدفت منزل قيادي حوثي بمديرية شعوب شرقي صنعاء
lebanon 24
21/04/2025 14:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جماعة الحوثي: مقتل 5 أشخاص في الغارات الأميركية على صنعاء
lebanon 24
21/04/2025 14:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:53 | 2025-04-21
07:05 | 2025-04-21
07:00 | 2025-04-21
06:55 | 2025-04-21
06:15 | 2025-04-21
05:14 | 2025-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24