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أعرب جون المتحدث السابق باسم ، في مقال نشرته صحيفة بوليتيكو، عن اعتقاده بأنه من غير المرجح أن يبقى الأميركي في منصبه لفترة طويلة.وقال إليوت الذي تمت إقالته في آذار الماضي، إن "فوضى عارمة" كانت تسود في البنتاغون على مدى الشهر الماضي، وسط فضيحة التسريبات والتسريحات الجماعية للموظفين. وذكر أن "الخلل في عمل المؤسسة الدفاعية تسبب بإلهاء كبير" للرئيس ، الذي اشتهر بمحاسبة كبار المسؤولين في إدارته".وأضاف المتحدث السابق: "في ضوء كل ذلك، من الصعب أن نتخيل أن وزير الدفاع الحالي سيبقى في منصبه لفترة طويلة".ووفقا له، بات معلوما في الأسبوع الماضي عن الاستقالة المحتملة لرئيس الأميركي جو كاسبر، وفي وقت سابق تم إرسال هذا المكتب سيلنيك، وكذلك وزير الدفاع دان كالدويل، في إجازة إدارية.ونوه بأن "اهتمام البنتاغون في الشهر الماضي، تحول من العمليات القتالية إلى الدراما التي لا تنتهي، وعلى الأغلب سيصفق كثيرون من موظفي لترامب إذا قرر تطهير في البنتاغون".وختم المتحدث السابق قوله: "وبعبارة بسيطة، تسود في البنتاغون حالة من الفوضى الكاملة. (روسيا اليوم)