شقيق الشرع يثير الجدل: ظهر مع شخصية محسوبة على نظام الأسد.. فما القصة؟

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أوضحت الرئاسة أمس الأحد، أن جمال شقيق الرئيس السوري ، لا يشغل أي صفة وظيفية في ، وذلك بعد ظهوره بضيافة شيخ عشيرة سوري، محسوب على النظام السابق، وإيران.وقالت في بيان: "رداً على الجدل الذي أُثير مؤخراً حول موضوع الفعالية التي جرت في مضافة المرسومي، وما تم تداوله عن وجود شخصيات حكومية في هذا السياق، نود التوضيح بأن الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية".وأضاف البيان: "نود الإشارة إلى أن دعوة السيد جمال الشرع لحضور الفعالية تمت من قبل الجهة المستضيفة بصفته الشخصية".