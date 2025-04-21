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عربي-دولي

شقيق الشرع يثير الجدل: ظهر مع شخصية محسوبة على نظام الأسد.. فما القصة؟

Lebanon 24
21-04-2025 | 00:30
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أوضحت الرئاسة السورية أمس الأحد، أن جمال الشرع شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، وذلك بعد ظهوره بضيافة شيخ عشيرة سوري، محسوب على النظام السابق، وإيران.
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وقالت في بيان: "رداً على الجدل الذي أُثير مؤخراً حول موضوع الفعالية التي جرت في مضافة المرسومي، وما تم تداوله عن وجود شخصيات حكومية في هذا السياق، نود التوضيح بأن السيد جمال الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية".

وأضاف البيان: "نود الإشارة إلى أن دعوة السيد جمال الشرع لحضور الفعالية تمت من قبل الجهة المستضيفة بصفته الشخصية".
 
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وكان نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشروا صورا تظهر لقاء جمع وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح وجمال الشرع بالشيخ فرحان المرسومي، مما أثار جدلًا واسعًا.

و بحسب وسائل إعلام سورية، يُعد الشيخ فرحان المرسومي من أبرز رموز العشائر الذين دعموا نظام الأسد خلال الثورة، وله علاقات وثيقة مع طهران في المنطقة الشرقية من سوريا. وقد شكل ظهوره مجدداً إلى جانب رموز من النظام الجديد صدمة للعديد من السوريين. (ارم نيوز)
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