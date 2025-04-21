من جنوب سوريا.. رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل لحماية المستوطنين

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أشار ، ، إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نقاط استراتيجية في ، حيث يوجد على خط المواجهة بهدف تعزيز حماية بأفضل شكل ممكن.وأضاف ، خلال جولته في المواقع التي تحتلها إسرائيل بسوريا: "من هنا يمكننا مراقبة التحركات كلها على هذه التلال"، مشيرًا إلى الموقع المرتفع الذي يوفر رؤية شاملة للمنطقة المحيطة.وفي تصريحات أخرى، أكد أن هذه النقاط تشكل أهمية استراتيجية كبرى، قائلاً: "لا نعلم كيف ستتطور الأمور في هذه المنطقة، لكن وجودنا هنا يعد حيويًا من الناحية الأمنية" وفق تعبيره.وخلال جولته، التي تضمنت تقييم الوضع الميداني برفقة اللواء وقائد 210 ، ناقش زامير مع العسكريين خطة الدفاع والهجوم، مؤكدًا استمرارية العمل العسكري في المنطقة. كما أشار إلى أن "هذه المنطقة حيوية للغاية، هنا لأن الوضع في سوريا قد انهار" بحسب قوله.وشدد زامير على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمله في المنطقة الأمنية لحماية المستوطنين من أي تهديد محتمل.