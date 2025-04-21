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عربي-دولي

من جنوب سوريا.. رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل لحماية المستوطنين

Lebanon 24
21-04-2025 | 00:39
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أشار رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نقاط استراتيجية في سوريا، حيث يوجد على خط المواجهة بهدف تعزيز حماية إسرائيل بأفضل شكل ممكن.
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وأضاف زامير، خلال جولته في المواقع التي تحتلها إسرائيل بسوريا: "من هنا يمكننا مراقبة التحركات كلها على هذه التلال"، مشيرًا إلى الموقع المرتفع الذي يوفر رؤية شاملة للمنطقة المحيطة.

وفي تصريحات أخرى، أكد أن هذه النقاط تشكل أهمية استراتيجية كبرى، قائلاً: "لا نعلم كيف ستتطور الأمور في هذه المنطقة، لكن وجودنا هنا يعد حيويًا من الناحية الأمنية" وفق تعبيره.


وخلال جولته، التي تضمنت تقييم الوضع الميداني برفقة قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين وقائد الفرقة 210 العميد يائير بيلي، ناقش زامير مع القادة العسكريين خطة الدفاع والهجوم، مؤكدًا استمرارية العمل العسكري في المنطقة. كما أشار إلى أن "هذه المنطقة حيوية للغاية، ونحن هنا لأن الوضع في سوريا قد انهار" بحسب قوله.

 وشدد زامير على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمله في المنطقة الأمنية لحماية المستوطنين من أي تهديد محتمل.
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