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عربي-دولي

زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يطالب بإقالة هيغسيث

Lebanon 24
21-04-2025 | 01:51
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طالب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، بإقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث من منصبه، على خلفية تسريبات لمعلومات حساسة تتعلق بضربات أميركية على اليمن، وصفت بأنها "عرضت حياة أميركيين للخطر".
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وقال شومر في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "تفاصيل المعلومات الحساسة ما زالت تتكشف"، مضيفا: "لا بد من طرد وزير الدفاع، لكن (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لا يزال أضعف من أن يتخذ هذا القرار".

وتأتي هذه التطورات بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن هيغسيث أنشأ غرفة دردشة أخرى على تطبيق "سيغنال" ضمت زوجته وشقيقه، حيث شارك نفس تفاصيل الغارة العسكرية في مارس الماضي ضد الحوثيين في اليمن، التي تم إرسالها في مجموعة دردشة أخرى مع كبار قادة إدارة ترامب ضمت صحفيا بالخطأ.

وأكد شخص مطلع على محتويات الرسائل ومن تلقوها، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الحساسة، وجود الدردشة الثانية.

وقال المصدر إن الدردشة الثانية على "سيغنال"، وهو تطبيق متاح تجاريا غير مصرح باستخدامه لتوصيل معلومات عسكرية حساسة أو سرية، ضمت 13 شخصا.

وأكد أيضا أن الدردشة كانت تحمل اسم "اجتماع فريق الدفاع".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن المجموعة ضمت جينيفر زوجة هيغسيث، المنتجة السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، وشقيقه فيل هيغسيث، الذي تم تعيينه في وزارة الدفاع (بنتاغون) مستشارا ومسؤول اتصال بوزارة الأمن الداخلي، وكلاهما كان يسافر مع وزير الدفاع ويحضر اجتماعات رفيعة المستوى.

ويزيد الكشف عن مجموعة الدردشة الإضافية الانتقادات ضد هيغسيث وإدارة ترامب، بعد أن تجاهلت اتخاذ إجراءات ضد كبار مسؤولي الأمن القومي الذين ناقشوا خططا لشن ضربة عسكرية على تطبيق "سيغنال". (سكاي نيوز)

 
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