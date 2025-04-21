محكمة روسية تدين "غوغل" بسبب قتلى حرب أوكرانيا

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دانت في شركة " " التابعة لمجموعة "ألفابت"، في اتهامات بالكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم في .والإثنين نقلت أنباء "تاس" الروسية عن وثائق قضائية، أن وثائق المحكمة أفادت أنه تم الكشف في مقطع مصور على موقع " "، عن معلومات عن خسائر من في أوكرانيا، إضافة إلى بياناتهم الشخصية.ومنذ سنوات أمرت روسيا منصات التكنولوجيا بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وتعده "مزيفا" حول حربها في أوكرانيا، وتفرض عليها غرامات صغيرة.ولم ترد "غوغل" على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.وفي كانون الاول الماضي، اتهم شركة "غوغل" بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأميركية، برئاسة الرئيس آنذاك ، لتحقيق أهداف سياسية. (سكاي نيوز)