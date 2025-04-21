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عربي-دولي

محكمة روسية تدين "غوغل" بسبب قتلى حرب أوكرانيا

Lebanon 24
21-04-2025 | 01:58
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دانت محكمة في موسكو شركة "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت"، في اتهامات بالكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم في أوكرانيا.
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والإثنين نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن وثائق قضائية، أن وثائق المحكمة أفادت أنه تم الكشف في مقطع مصور على موقع "يوتيوب"، عن معلومات عن خسائر روسيا من الجنود في أوكرانيا، إضافة إلى بياناتهم الشخصية.


ومنذ سنوات أمرت روسيا منصات التكنولوجيا الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وتعده "مزيفا" حول حربها في أوكرانيا، وتفرض عليها غرامات صغيرة.

ولم ترد "غوغل" على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.

وفي كانون الاول الماضي، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة "غوغل" بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأميركية، برئاسة الرئيس آنذاك جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية. (سكاي نيوز)
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