البابا فرنسيس: الوضع في غزة "مروّع ومشين".. وأدعو لوقف إطلاق النار

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في رسالته بمناسبة ، ندد بما وصفه بـ"الوضع المأساوي المخجل" في ، مشيرًا إلى أن الحرب هناك "تولد الموت والدمار" وتسببت في أزمة إنسانية خانقة.ودعا البابا، في كلمة ألقاها أحد معاونيه من شرفة ، إلى "وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، وتقديم المساعدات للشعب الجائع المتعطش للسلام".وأضاف: " مع آلام في وإسرائيل، ومع الشعبين والفلسطيني"، مشيرًا بشكل خاص إلى معاناة الصغيرة في غزة، التي تحيي العيد هذا العام وسط الحرب المستمرة للشهر التاسع عشر.بحسب مؤسسات محلية، لا يتجاوز عدد المسيحيين في غزة 2000 شخص، أغلبيتهم من ، فيما ينتمي الباقون إلى اللاتين. (الجزيرة)