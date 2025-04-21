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عربي-دولي

البابا فرنسيس: الوضع في غزة "مروّع ومشين".. وأدعو لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
21-04-2025 | 02:22
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في رسالته بمناسبة عيد الفصح، ندد البابا فرنسيس بما وصفه بـ"الوضع المأساوي المخجل" في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحرب هناك "تولد الموت والدمار" وتسببت في أزمة إنسانية خانقة.
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ودعا البابا، في كلمة ألقاها أحد معاونيه من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، إلى "وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، وتقديم المساعدات للشعب الجائع المتعطش للسلام".

وأضاف: "قلبي مع آلام المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، ومع الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، مشيرًا بشكل خاص إلى معاناة الجماعة المسيحية الصغيرة في غزة، التي تحيي العيد هذا العام وسط الحرب المستمرة للشهر التاسع عشر.

بحسب مؤسسات مسيحية محلية، لا يتجاوز عدد المسيحيين في غزة 2000 شخص، أغلبيتهم من طائفة الروم الأرثوذكس، فيما ينتمي الباقون إلى الكاثوليك اللاتين. (الجزيرة)
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