خطأ تقني يفضح مخططات البيت الأبيض.. ومعلومات حساسة تُكشف لآلاف الموظفين!

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كشفت صحيفة عن خطأ تقني أدى إلى تسريب غير لمستندات حساسة من ، بعدما حصل أكثر من 11,200 موظف في الأميركية (GSA) على إمكانية الوصول إلى مجلد على Google Drive يحتوي على معلومات مغلقة.وبحسب الصحيفة، فإن الحادثة تعود إلى عام 2021، حين قام أحد الموظفين بتعديل إعدادات الوصول لملف يحتوي على تصميم الشرقي للبيت ، ما تسبب بفتح المجال أمام آلاف الموظفين للاطلاع على معلومات حساسة.وتضمّن المجلد 15 ملفًا، تمكّن الموظفون من قراءة محتويات 10 منها على الأقل، بل وتعديلها، وتشمل هذه الوثائق مخططات طوابق للبيت الأبيض، تفاصيل عن باب مقاوم للانفجارات في ، إضافة إلى معلومات مالية تخص موردًا شارك في تنظيم للرئيس السابق .وتمكن فريق تكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي من تحديد هوية مالكي الملفات وتقييد الوصول إليها بعد اكتشاف الخطأ. (روسيا اليوم)