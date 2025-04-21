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عربي-دولي

خطأ تقني يفضح مخططات البيت الأبيض.. ومعلومات حساسة تُكشف لآلاف الموظفين!

Lebanon 24
21-04-2025 | 02:33
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كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطأ تقني أدى إلى تسريب غير مقصود لمستندات حساسة من البيت الأبيض، بعدما حصل أكثر من 11,200 موظف في إدارة الخدمات العامة الأميركية (GSA) على إمكانية الوصول إلى مجلد على Google Drive يحتوي على معلومات مغلقة.
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وبحسب الصحيفة، فإن الحادثة تعود إلى عام 2021، حين قام أحد الموظفين بتعديل إعدادات الوصول لملف يحتوي على تصميم الجناح الشرقي للبيت الأبيض، ما تسبب بفتح المجال أمام آلاف الموظفين للاطلاع على معلومات حساسة.

وتضمّن المجلد 15 ملفًا، تمكّن الموظفون من قراءة محتويات 10 منها على الأقل، بل وتعديلها، وتشمل هذه الوثائق مخططات طوابق للبيت الأبيض، تفاصيل عن باب مقاوم للانفجارات في مركز الزوار، إضافة إلى معلومات مالية تخص موردًا شارك في تنظيم مؤتمر صحفي للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتمكن فريق تكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي من تحديد هوية مالكي الملفات وتقييد الوصول إليها بعد اكتشاف الخطأ. (روسيا اليوم)
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