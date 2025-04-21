للمرة الأولى منذ عقدين.. وفد وزاري سوري يزور واشنطن للمشاركة في اجتماعات دولية

Advertisement

توجّه وفد وزاري رسمي من الحكومة ، يضم وزيري الخارجية والمالية إلى جانب حاكم المصرف ، إلى للمشاركة في اجتماعات والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة .وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عامًا، وتشكل خطوة مفصلية في إطار الجهود التي تبذلها الجديدة لكسر العزلة الدولية والسعي نحو رفع الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ سنوات.وكشف والصناعة السوري، الشعار، أن الوفد ينقسم إلى شقين: سياسي يرأسه الشيباني سيتوجه إلى ، ومالي يتوجه إلى واشنطن ويضم محمد يسر برنية وحاكم المصرف المركزي عبد حصرية. وأشار الشعار إلى نيّته زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لتعزيز التواصل مع الجالية السورية هناك.وتأتي هذه المشاركة بعد إصدار تأشيرات رسمية للوزراء السوريين، وهو ما رحّبت به الجالية السورية الأميركية، معتبرةً هذه الخطوة بادرة إيجابية من إدارة واشنطن تجاه دمشق.وكانت الحكومة السورية قد عقدت اجتماعًا تمهيديًا مع وفد من ، بمشاركة عدد من الوزارات وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل التخفيف من العقوبات وتيسير التحويلات ، بالإضافة إلى توجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شامل.واتفق الجانبان على إعداد خارطة طريق اقتصادية تمهّد لاجتماع يُعقد في أيار، لإطلاق برامج دعم تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. (روسيا اليوم)