إعادة الرهائن "ليس الهدف الأهم لحكومة إسرائيل".. سموتريتش يُثير الجدل بتصريحاته

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أعلن ، اليوم الإثنين، ان إعادة الرهائن من "ليس الهدف الأهم للحكومة"، في تصريح أثار ضجة داخل .وفي مقابلة إذاعية، قال الوزير اليميني المتطرف: "علينا أن نقول الحقيقة: إعادة الرهائن ليست الهدف الأهم".وتابع : "إنه هدف بالغ الأهمية، لكن إذا أردنا على ومنع تكرار سيناريو السابع من ، فعلينا أن نفهم أنه لا يمكن أن تبقى حماس في غزة".وعلى الفور أثار التصريح موجة غضب بين عائلات الرهائن الـ59، التي وصفت كلمته بـ"العار".وقال في بيان: "لم تجد العائلات أي كلمات هذا الصباح سوى العار".وأضاف البيان: "يكشف الوزير الحقيقة المُرة للجمهور، وهي أن قررت عمدا التخلي عن الرهائن".وتابع : "سموتريتش، سيتذكر التاريخ كيف أغلقت قلبك في وجه إخوانك وأخواتك الأسرى، واخترت عدم إنقاذهم".وولا يزال هناك 59 رهينة محتجزة في قطاع غزة من بينهم 24 فقط أحياء.وتسعى إسرائيل إلى استعادة الرهائن مقابل هدنة مؤقتة، لكن حماس تشترط إنهاء الحرب وانسحابها من القطاع من أجل الإفراج عنهم.(سكاي نيوز)