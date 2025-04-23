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ذكر موقع "Middle East Eye" أن "هناك أمرا واحدا يبدو أن لا أحد يفهمه وهو أن لن تستسلم. إن الاعتقاد بأن قادة حماس في غزة سيأخذون المال ويهربون، كما فعلت فتح سابقًا، يكشف، بعد ثمانية عشر شهرًا من الحرب الشاملة وشهرين من المجاعة، مدى جهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدوه. لا شك أن " " الإسرائيلي الأخير كان بمثابة استسلام، وكان يعني تسليم جميع الرهائن مقابل 45 يومًا من الطعام والماء، والسعي إلى نزع حماس. وردّت الحركة بأنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل عدد من السجناء ، وعرضت هدنة طويلة الأمد، لا تُعيد في خلالها بناء أنفاقها أو تطوير أسلحتها، وتتنازل عن حكم غزة لفصائل فلسطينية أخرى. لكنها لم تتراجع عن الشرطين اللذين وضعتهما في بداية هذه الحرب: عدم نزع سلاحها، والانسحاب الكامل للقوات من القطاع، وإنهاءً كاملاً ونهائياً للحرب".وبحسب الموقع، "لقد بات جليًا أن السبب الذي يحول دون التوصل إلى تسوية تفاوضية يقع على عاتق نتنياهو نفسه. ففي مناسبتين، وقّع اتفاقات مع حماس، ثم خرقها من جانب واحد. في المناسبة الأخيرة في كانون الثاني، وافق على وقف إطلاق نار تدريجي، مما ضمن إطلاق سراح 33 رهينة، وكان من المفترض أن تبدأ بموجبه مفاوضات بشأن مرحلة ثانية ووقف إطلاق نار دائم. ولكن مزّق نتنياهو الاتفاق ببساطة، وسمح له الرئيس الأميركي بذلك، مع أن هذه هي الوثيقة التي نسبها الرئيس الجديد لنفسه. ولم تخضع غزة لحصار شامل لمدة شهرين فحسب، بل قصفت إسرائيل أيضًا مستودعات الطعام المتبقية".وتابع الموقع، "هناك أسباب عديدة تمنع حماس من الرضوخ للعقاب الذي تتعرض له هي وشعب غزة. أولاً وقبل كل شيء، إذا كان انهيار الجيش الإسرائيلي والفظائع التي ارتُكبت في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول قد غيّرا إسرائيل إلى الأبد، فإن إبادة غزة غيّرت القضية إلى الأبد، فقد أصبحت غزة أرضًا مقدسة للفلسطينيين في كل مكان. وفي الواقع، لا يمكن فصل حماس ولا أي من فصائل الأخرى عن الشعب الذي تقاتل من أجله. ومع تزايد المعاناة الجماعية، تتزايد الإرادة الجماعية للبقاء في أرضهم. علاوة على ذلك، لا يوجد سبب أكثر إقناعًا لضرورة مقاومة الاحتلال من سلوك الدولة الإسرائيلية نفسها. إنها دولة غازية غامضة، وسامّة، تغزو فضاء الآخرين".وأضاف الموقع، "لن تكتفي إسرائيل من الأرض، ولا من السيطرة، بل تسعى دائمًا للمزيد. ولن تكفّ عن فرض هيمنتها على كل الديانات الأخرى في هذه المساحة. وتنشط حركة الاستيطان الإسرائيلية في أوقات السلم أكثر منها في أوقات الحرب، كما يُظهر تاريخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بعد اتفاقيات أوسلو. لا يمكن لإسرائيل أن تلتزم بحل الدولتين، لأن الدولة الواحدة لم تكن موجودة في أذهان مؤسسيها. إن إيتامار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، ونتنياهو، لا يفعلون سوى "إتمام" مهمة إبادة الفلسطينيين من "أرض إسرائيل" التي بدأها ديفيد بن غوريون ثم أوقفها. وليس من قبيل المصادفة أنه في الوقت الذي يشهد فيه المسجد الأقصى تزايدًا في عدد المصلين اليهود، صوّتت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع على رفض التماس قدمته عدة منظمات حقوقية تطالب باستئناف إيصال المساعدات إلى غزة. إن دولة إسرائيل، بكافة أشكالها، الدينية والعلمانية، تسعى إلى تحقيق الهدف عينه".وبحسب الموقع، "إن استسلام حماس، ومعها غزة، اليوم يُعادل استسلام القضية الفلسطينية نفسها، وذلك لأن المقاومة تُمثل السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال. إن حجم المعاناة التي ألحقتها إسرائيل بجميع الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية والقدس وإسرائيل على حد سواء، يعني أن مصير حماس هو مصير فلسطين أيضًا. في الواقع، إن انضباط حماس الجماعي وإيمانها هو ما منعها من الفساد. وهناك أسباب أخرى أقل أهميةً تجعل حماس غير مستعدة للاستسلام، فمهما كان المصير الذي ينتظرها كمنظمة، فإن حماس تعتقد بالفعل أنها حققت هدفها الاستراتيجي. حماس تكسب الرأي العام، وإسرائيل تخسرها، لا سيما في الدول التي تُصنّف فيها الحركة منظمةً محظورة. وكلما طال أمد حملة نتنياهو الفاشلة في غزة، كلما اقتربت دول أوروبية كبرى، مثل فرنسا، من الاعتراف بدولة فلسطينية".وبحسب الموقع، "يواصل مبعوثو حاليا متابعة ثلاث من المفاوضات المعقدة في وقت واحد، وهم يتعلمون بالطريقة الصعبة مدى صعوبة كل مجموعة. إن الدول نفسها التي تمنع من استخدام مجالها الجوي في حال شن هجوم على ، تقاوم أيضًا تهجيرًا جماعيًا للسكان من غزة، وإسرائيل ومصر في حالة عداء علني بشأن سيناء، حيث تتهم كل منهما الأخرى بانتهاك بنود كامب ديفيد. إذا تعثرت مفاوضات ترامب مع إيران، فسيجدد نتنياهو ضغوطه لقصف مواقعها النووية، من دون التوصل إلى حل لأزمة غزة. لقد حان وقت الحسم لنتنياهو، ولن يكون لديه ما يكفي من الأوراق التي يعتقد أنه يملكها حاليًا . بالنسبة لقوى عسكرية ضخمة كأميركا وحلف الناتو، أثبتت طالبان أنها أقوى من أن تُهزم. وكذلك فعلت المقاومة في العراق. وبالنسبة لدولة صغيرة كإسرائيل، تعتمد على الولايات المتحدة، فإن استمرار الحرب في غزة للأبدٍ أمرٌ أقل استدامة. من أن تُقلل إسرائيل خسائرها الآن وتنسحب من غزة قبل أن تُفاقم خسائرها على الساحة العالمية. وبمجرد أن تُحطم هالة القوة التي لا تُقهر، كما كانت في السابع من تشرين الأول، ستزول إلى الأبد".