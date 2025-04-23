السعودية والهند ترحبان بتوسيع مجلس الشراكة الاستراتيجية ليشمل 4لجان وزارية

Advertisement

رحبت كل من والهند، بتوسيع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي ليشمل أربع لجان وزارية، مما يعكس تعميق الشراكة الإستراتيجية بين ، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.واتفقا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها (مجموعة العشرين) و(صندوق النقد والبنك الدوليين)، لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه العالمي، جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس وزراء الهند للسعودية، وبدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي .ووفقا للبيان، تعد هذه الزيارة هي الثالثة لدولة رئيس الوزراء/ ناريندرا مودي للسعودية، وتأتي بعد الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس إلى جمهورية الهند في شهر سبتمبر 2023م، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، والرئاسة المشتركة للاجتماع (الأول) لـ(مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي).واستقبل الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء جمهورية الهند/ ناريندرا مودي، في قصر بمدينة جدة، وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها علاقات الصداقة المتينة بين السعودية وجمهورية الهند، والروابط الوثيقة بين شعبيهما الصديقين.وأشار الجانبان إلى أن الأساس المتين للعلاقة الثنائية بين البلدين قد تعزز من خلال الشراكة الاستراتيجية التي تغطي مجالات متنوعة، بما فيها الدفاع والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والصحة والتعليم والروابط . وتم تبادل وجهات النظر حيال والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.وقدم رئيس وزراء جمهورية الهند/ ناريندرا مودي، التهنئة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على فوز السعودية باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، وأجرى القائدان مباحثات بنّاءة حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وجمهورية الهند. وترأسا الاجتماع (الثاني) لـ(مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي).مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهنديواستعرض الجانبان التقدم المحرز في أعمال المجلس منذ اجتماعهما في شهر سبتمبر 2023م، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج عمل اللجنتين الوزاريتين: (أ) لجنة التعاون السياسي والأمني والاجتماعي والثقافي ولجانها الفرعية، و(ب) لجنة الاقتصاد والاستثمارات ومجموعات العمل المشتركة التابعة لها، في مجالات متنوعة. وفي هذا الصدد، رحبا بتوسيع (مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي) ليشمل أربع لجان وزارية، مما يعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.الثقة والتفاهم المتبادلوأعرب القائدان عن تقديرهما للزيارات المكثفة رفيعة المستوى المتبادلة من مختلف الوزارات، والتي عززت الثقة والتفاهم المتبادل بين الجانبين. وفي ختام الاجتماع، وقع القائدان على محضر الاجتماع (الثاني) لـ (مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي).وأعرب الجانب الهندي عن تقديره للسعودية لاستمرارها (2,7) مليون مواطن هندي مقيم في ، مما يعكس الروابط القوية بين الشعبين. وهنأ الجانب الهندي المملكة على نجاحها في تنظيم موسم الحج لعام 2024م، وأعرب عن تقديره للجهود التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية الهند، ومستوى التنسيق العالي بين البلدين فيما يحقق راحتهم.ورحب الجانبان بنمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في السنوات الأخيرة. وهنأ الجانب الهندي المملكة على التقدم المحرز في تحقيق أهداف رؤية 2030. وأعرب الجانب السعودي عن تقديره للنمو الاقتصادي المستدام للهند ورؤيتها المتمثلة في أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047م. واتفق الجانبان على تعزيز العمل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية لكل منهما وتحقيق الازدهار المشترك.(العربية)