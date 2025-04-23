دعوة ألمانية وفرنسية وبريطانية لإدخال المساعدات إلى غزة بدون عائق

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طالب وزراء خارجية وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء بالسماح بمرور المساعدات إلى غزة دون عوائق التزاما بالقانون الدولي.وقال الوزراء: "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية مطلقا كأداة سياسية، ويجب ألا تقلَص مساحة الأراضي أو يتم إخضاعها لأي ديموغرافي".وحث الوزراء أيضا جميع على العودة إلى وقف إطلاق النار، وطالبوا حركة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لديها.(العربية)