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عربي-دولي

دعوة ألمانية وفرنسية وبريطانية لإدخال المساعدات إلى غزة بدون عائق

Lebanon 24
23-04-2025 | 04:34
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طالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء إسرائيل بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق التزاما بالقانون الدولي.
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وقال الوزراء: "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية مطلقا كأداة سياسية، ويجب ألا تقلَص مساحة الأراضي الفلسطينية أو يتم إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي".

وحث الوزراء أيضا جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، وطالبوا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لديها.(العربية)


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