لأوّل مرة.. مشاهد جديدة تُعرض لاغتيال السادات (فيديو)

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نشرت "أسوشيتد برس" الأميركية، مقطع فيديو عالي الجودة يوثق بالصوت عملية اغتيال محمد السادات.وأظهر لحظات الهجوم الذي نفذه أول الإسلامبولي، عضو الإسلامية، خلال العسكري السنوي في مدينة نصر في يوم 6 تشرين الاول 1981، احتفالا بانتصار حرب تشرين الاول 1973 حيث نزل من إحدى المركبات أثناء العرض، وأطلق النار على التي كان يجلس فيها السادات نائبه حسني مبارك ووزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة.وسُمع في الفيديو صوت الإسلامبولي وهو يصرخ، بينما حاول الحراس التصدي للهجوم وسط حالة من الفوضى.