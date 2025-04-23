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عربي-دولي
لأوّل مرة.. مشاهد جديدة تُعرض لاغتيال السادات (فيديو)
Lebanon 24
23-04-2025
|
05:17
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نشرت
وكالة
"أسوشيتد برس" الأميركية، مقطع فيديو عالي الجودة يوثق بالصوت
الطبيعي
عملية اغتيال
الرئيس المصري
محمد
أنور
السادات.
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وأظهر
الفيديو
لحظات الهجوم الذي نفذه
الملازم
أول
خالد
الإسلامبولي، عضو
الجماعة
الإسلامية، خلال
العرض
العسكري السنوي في مدينة نصر في
القاهرة
يوم 6 تشرين الاول 1981، احتفالا بانتصار حرب تشرين الاول 1973 حيث نزل من إحدى المركبات
العسكرية
أثناء العرض، وأطلق النار على
المنصة
التي كان يجلس فيها السادات
بجوار
نائبه حسني مبارك ووزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة.
وسُمع في الفيديو صوت الإسلامبولي وهو يصرخ، بينما حاول الحراس التصدي للهجوم وسط حالة من الفوضى.
وأسفر الهجوم عن مقتل السادات وإصابة آخرين، قبل أن يتم
القبض
على الإسلامبولي ومن معه. (روسيا اليوم)
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