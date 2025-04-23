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عربي-دولي

بالأرقام .. أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسي منذ بداية الحرب

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:23
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كشف الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، عن الخسائر المسجلة في صفوف القوات الروسية منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية.
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ووفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ارتفع عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الروسي ليصل إلى نحو 944270 فردا، حيث لقي 1210 منهم حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


كما أكدت القوات الأوكرانية أنه منذ بداية الحرب، تم تدمير العديد من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك 10691 دبابة، 22307 مركبة قتالية مدرعة، 26774 نظام مدفعية، و1368 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

كما دمرت القوات الأوكرانية 1141 من أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب 370 طائرة حربية، 335 مروحية، و33526 طائرة مسيرة.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من تدمير 3148 صواريخ كروز، 28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، إلى جانب 45621 مركبة وخزانات وقود، و3860 وحدة من المعدات الخاصة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء تدمير أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها 11 مسيرة أوكرانية في مختلف المناطق الروسية خلال الليلة الماضية، منها ثلاث طائرات في مقاطعة تولا، وطائرتان في مقاطعة بيلغورود، وغيرها في مقاطعات أخرى مثل كورسك وبريانسك وكالوغا وأوريول.

واستأنفت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا الإثنين الماضي، بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد القيامة.

وكشفت الحكومة البريطانية أنه تم تأجيل المحادثات المقررة في لندن الأربعاء بين وزراء خارجية عدد من الدول لبحث السلام في أوكرانيا. (سكاي نيوز)
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