سرقا يختاً فاخراً وأبحرا به.. وهذا ما قاما به بعدما تاها في عرض البحر!

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قالت الشرطة إنها ألقت على رجلين مشردين، بعد أن سرقا يختاً في الشهيرة العطلات.وأوضحت الشرطة أن الإسبانيين البالغين من العمر 53 عاماً و59 عاماً اقتحما اليخت الذي يبلغ طوله 12 متراً ويرسو في سان دي لا بلايا الماضي في ، وذلك بالقرب من مطار حيث يبيتان عادة.وقد أبحرا وقطعا مسافة 25 كيلومتراً تقريباً، قبل أن يدركا أنهما ضلا الطريق فأطلقا نداء بالقرب من كابريرا، وهي جزيرة صغيرة تقع جنوب مايوركا.