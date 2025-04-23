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عربي-دولي

سرقا يختاً فاخراً وأبحرا به.. وهذا ما قاما به بعدما تاها في عرض البحر!

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:46
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قالت الشرطة الإسبانية إنها ألقت القبض على رجلين مشردين، بعد أن سرقا يختاً في جزيرة مايوركا الشهيرة لقضاء العطلات.
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وأوضحت الشرطة أن الإسبانيين البالغين من العمر 53 عاماً و59 عاماً اقتحما اليخت الذي يبلغ طوله 12 متراً ويرسو في ميناء سان أنطونيو دي لا بلايا يوم الأحد الماضي في عيد الفصح، وذلك بالقرب من مطار الجزيرة حيث يبيتان عادة.

وقد أبحرا وقطعا مسافة 25 كيلومتراً تقريباً، قبل أن يدركا أنهما ضلا الطريق فأطلقا نداء استغاثة بالقرب من كابريرا، وهي جزيرة صغيرة تقع جنوب مايوركا.
 
وقيل إن الرجلين شعرا بالارتياح الشديد عندما ألقت شرطة المياه القبض عليهما واعتقلتهما. (العربية)
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