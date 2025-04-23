خوف وهلع في إسرائيل... بماذا استهدفها الحوثيون؟

أعلن المتحدث العسكري باسم الله أن الحوثيين هاجموا بصاروخ باليستي فرط صوتي ومسيّرة أهدافا حيوية في حيفا ويافا المحتلتين.

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وأضاف أن "الصاروخ الفرط صوتي وصل إلى هدفه في حيفا ومنظومات العدوّ فشلت في اعتراضه".

وقال: "الصاروخ على حيفا أحدث حالة من الخوف والهلع حيث توجه أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ".

وتابع قائلاً: " الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية أيضاً على هدف حيوي في المحتلة بطائرة نوع يافا".