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عربي-دولي

خوف وهلع في إسرائيل... بماذا استهدفها الحوثيون؟

Lebanon 24
23-04-2025 | 06:08
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أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع أن الحوثيين هاجموا بصاروخ باليستي فرط صوتي ومسيّرة أهدافا حيوية في حيفا ويافا المحتلتين. 
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وأضاف أن "الصاروخ الفرط صوتي وصل إلى هدفه في حيفا ومنظومات العدوّ فشلت في اعتراضه". 
 
وقال: "الصاروخ على حيفا أحدث حالة من الخوف والهلع حيث توجه أكثر من مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ". 
 
وتابع قائلاً: "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية أيضاً على هدف حيوي في يافا المحتلة بطائرة نوع يافا". 
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