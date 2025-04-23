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عربي-دولي

المشاهد الأولى من تركيا... هكذا نزل سكان اسطنبول إلى الشوارع خوفاً من الزلزال (فيديو)

Lebanon 24
23-04-2025 | 06:14
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو لنزول المواطنين في تركيا إلى الشوارع في إسطنبول، بعدما ضرب زلزال بقوّة 6.02 على مقياس ريختر المدينة.
 
 
وتسبّب الزلزال بحالة من الهلع في صفوف سكان المدينة التركيّة، فيما لم يُفدّ حتّى اللحظة عن سقوط إصابات.
 
 
وسُجلت هزات ارتدادية متتالية عقب الزلزال، بلغت شدتها 4.4 و4.8 و4.5 و4.9 على مقياس ريختر.
 
 
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية التركيّة أنّ "فرق هيئة الكوارث والطوارئ بدأت عمليات مسح ميدانية بخصوص الزلزال الذي شعر به سكان محافظات تركية".
 
 
 
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