المشاهد الأولى من تركيا... هكذا نزل سكان اسطنبول إلى الشوارع خوفاً من الزلزال (فيديو)

📍🇹🇷
نزول الناس إلى الشوارع في إسطنبول بعد الزلزال. pic.twitter.com/7oCyFHFqQT
— AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) April 23, 2025
📍🇹🇷
نزول الناس إلى الشوارع في إسطنبول بعد الزلزال. pic.twitter.com/7oCyFHFqQT
#اسطنبول
نزول السكان الى الشوارع بعد هزات جديدة ومتتالية في إسطنبول. #tuerkiye #Deprem#İstanbulansiklopedisi pic.twitter.com/MKwbLt3T7k
— Mahmod Kolo (@mehmod_kolo) April 23, 2025
#اسطنبول
نزول السكان الى الشوارع بعد هزات جديدة ومتتالية في إسطنبول. #tuerkiye #Deprem#İstanbulansiklopedisi pic.twitter.com/MKwbLt3T7k
زلزال - اسطنبول 🇹🇷
اللهم سلم .. pic.twitter.com/Gd29kJLIf5
— Don Quixote ⚔️ (@don_quixote_x) April 23, 2025
زلزال - اسطنبول 🇹🇷
اللهم سلم .. pic.twitter.com/Gd29kJLIf5