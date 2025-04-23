المشاهد الأولى من تركيا... هكذا نزل سكان اسطنبول إلى الشوارع خوفاً من الزلزال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو لنزول المواطنين في إلى في إسطنبول، بعدما ضرب بقوّة 6.02 على مقياس ريختر المدينة.

وتسبّب الزلزال بحالة من الهلع في صفوف سكان المدينة التركيّة، فيما لم يُفدّ حتّى اللحظة عن سقوط إصابات.

وسُجلت هزات ارتدادية متتالية عقب الزلزال، بلغت شدتها 4.4 و4.8 و4.5 و4.9 على مقياس ريختر.

وفي هذا السياق، أعلن التركيّة أنّ "فرق والطوارئ بدأت عمليات مسح ميدانية بخصوص الزلزال الذي شعر به سكان محافظات تركية".

📍🇹🇷



نزول الناس إلى الشوارع في إسطنبول بعد الزلزال. pic.twitter.com/7oCyFHFqQT — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) April 23, 2025 Advertisement