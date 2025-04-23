3 دول أوروبية: لإنهاء حظر دخول المساعدات إلى غزة

طالبت وفرنسا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، بـ"إنهاء" الحظر التي تفرضه على دخول المساعدات إلى ، محذرة من "خطر المجاعة و(انتشار) أمراض وبائية والموت".

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وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: "يجب أن ينتهي ذلك.. ندعو إسرائيل إلى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً، وبسرعة، ودون عوائق، لتلبية حاجات جميع المدنيين".



ويأتي هذا بينما حرّض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم، على قصف مخازن الأغذية والمساعدات في قطاع غزة، وذلك خلال زيارة يجريها للولايات المتحدة الأميركية.

وقال حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في منشور على منصة إكس: "كان لي الشرف والامتياز بلقاء كبار المسؤولين في الحزب في منتجع في مارالاغو (ولاية فلوريدا)".

وأوضح أن المسؤولين بالحزب "أعربوا عن تأييدهم لموقفي الواضح للغاية بشأن كيفية في غزة، وأنه ينبغي قصف مخازن الأغذية والمساعدات من أجل خلق ضغط عسكري وسياسي لإعادة رهائننا إلى ديارهم سالمين".

ووصل بن غفير الاثنين إلى ، في أول زيارة رسمية له منذ مقاطعته من قبل إدارة الرئيس السابق ، بسبب مواقفه للسلام، والداعية للحرب وتجويع وتهجيرهم، وإقامة المستوطنات بقطاع غزة بعد احتلاله.

وذكر مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم، أن تل أبيب لم تتخذ قراراً بشأن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في وقت تواصل فيه معابر القطاع، وتمنع دخول أي إمدادات غذائية أو إغاثية أو طبية منذ 2 آذار الماضي.

وقال المصدر السياسي من مكتب رئيس الحكومة بنيامين ، في بيان: "لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف: "أصدر المستوى السياسي تعليماته للمؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي بحرمان من السيطرة على المساعدات الإنسانية في أي وضع قد يتطور". (العربي الجديد)

