Advertisement

عربي-دولي

الشرع: أيّ فوضى في سوريا ستضرّ بالعالم أجمع

Lebanon 24
23-04-2025 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1350914-638810123199391833.jpg
Doc-P-1350914-638810123199391833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع، أنّ "أي فوضى في سوريا ستضرّ بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط".
Advertisement

وذكر الشرع في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد".

وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، قال الشرع: "أبلغنا كافة الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا".

وتابع: "يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا". (العربية)
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري لنيويورك تايمز: أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط
lebanon 24
23/04/2025 20:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: قصف البنية التحتية النووية الإيرانية ستكون له عواقب وخيمة على العالم أجمع
lebanon 24
23/04/2025 20:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نسعى لتحقيق السلام في العالم أجمع
lebanon 24
23/04/2025 20:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: اللهم ارزق أمّي رحمتك الواسعة واحفظ أمّهات لبنان والعالم أجمع
lebanon 24
23/04/2025 20:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:42 | 2025-04-23
12:08 | 2025-04-23
12:00 | 2025-04-23
11:36 | 2025-04-23
11:26 | 2025-04-23
11:00 | 2025-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24