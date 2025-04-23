الشرع: أيّ فوضى في سوريا ستضرّ بالعالم أجمع

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اعتبر الرئيس السوري ، أنّ "أي فوضى في ستضرّ بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط".وذكر في حديث لصحيفة " تايمز" الأميركية، أن "دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط ".وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، قال الشرع: "أبلغنا كافة أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا".وتابع: "يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا". (العربية)