جريمة بشعة تهزّ بلداً عربيّاً.. قتل رجلا وأخفى جثته في حمام مسجد!

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أفادت وسائل إعلام مغربية عن توقيف مشتبه به في جريمة وصفت بـ" " هزت خلال الأيام الماضية.وقد شهدت منطقة بن أحمد في سطات استنفارا أمنيا، بعد بلاغ يفيد عن العثور على أجزاء بشرية ملفوفة في أكياس بلاستيك وعدد من الأسلحة داخل دورات مياه أحد أشهر مساجد بن أحمد.كما تم العثور على أجزاء بشرية وبقايا عظام في مكان آخر، حيث تم على الفور فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة أسفر عن توقيف المشتبه به. (سكاي نيوز)