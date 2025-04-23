Advertisement

عربي-دولي

جريمة بشعة تهزّ بلداً عربيّاً.. قتل رجلا وأخفى جثته في حمام مسجد!

Lebanon 24
23-04-2025 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1350928-638810141634567672.jpg
Doc-P-1350928-638810141634567672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام مغربية عن توقيف مشتبه به في جريمة وصفت بـ"البشعة" هزت المغرب خلال الأيام الماضية.
Advertisement

وقد شهدت منطقة بن أحمد في سطات استنفارا أمنيا، بعد بلاغ يفيد عن العثور على أجزاء بشرية ملفوفة في أكياس بلاستيك وعدد من الأسلحة البيضاء داخل دورات مياه أحد أشهر مساجد بن أحمد.

كما تم العثور على أجزاء بشرية وبقايا عظام في مكان آخر، حيث تم على الفور فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة أسفر عن توقيف المشتبه به. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
جريمة بشعة تهز دولة عربية: طفل يقتل 15 قطًا!
lebanon 24
23/04/2025 20:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة بشعة.. قتل أفراد عائلته ومن ثمّ انتحر!
lebanon 24
23/04/2025 20:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ دولة عربية.. مقتل رجل أعمال وتقطيع جثته داخل شقته!
lebanon 24
23/04/2025 20:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. قتلت ابنة زوجها وأخفت جثتها في حقيبة!
lebanon 24
23/04/2025 20:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:26 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:24 | 2025-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:42 | 2025-04-23
12:08 | 2025-04-23
12:00 | 2025-04-23
11:36 | 2025-04-23
11:26 | 2025-04-23
11:00 | 2025-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24