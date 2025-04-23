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عربي-دولي
جريمة بشعة تهزّ بلداً عربيّاً.. قتل رجلا وأخفى جثته في حمام مسجد!
Lebanon 24
23-04-2025
|
07:06
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أفادت وسائل إعلام مغربية عن توقيف مشتبه به في جريمة وصفت بـ"
البشعة
" هزت
المغرب
خلال الأيام الماضية.
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وقد شهدت منطقة بن أحمد في سطات استنفارا أمنيا، بعد بلاغ يفيد عن العثور على أجزاء بشرية ملفوفة في أكياس بلاستيك وعدد من الأسلحة
البيضاء
داخل دورات مياه أحد أشهر مساجد بن أحمد.
كما تم العثور على أجزاء بشرية وبقايا عظام في مكان آخر، حيث تم على الفور فتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة أسفر عن توقيف المشتبه به. (سكاي نيوز)
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