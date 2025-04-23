أوّل تعليق... الخبير الهولنديّ عن زلزال تركيا: هذا ما قد يحدث

علّق خبير الزلازل الهولنديّ على الزلزال الذي ضرب اليوم، وقال عبر حسابه على " ": "وقع بقوة 6.2 على مقياس ريختر في على عمق 12 كيلومترًا".

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وأضاف هوغربيتس: "يُمكن أن تُحدث المنطقة زلازل بقوة 7.0 - 7.6 على مقياس ريختر، كما حدث عام 1509 بقوة 7.2 على مقياس ريختر شرقًا، وعام 1766 بقوة 7.6 مقياس ريختر غربًا".

وختم قائلاً: "زلزال اليوم قوي، ومن المحتمل حدوث هزات ارتدادية".