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أوّل تعليق... الخبير الهولنديّ عن زلزال تركيا: هذا ما قد يحدث

Lebanon 24
23-04-2025 | 07:20
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علّق خبير الزلازل الهولنديّ فرانك هوغربيتس على الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم، وقال عبر حسابه على "فيسبوك": "وقع زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر غرب تركيا في بحر مرمرة على عمق 12 كيلومترًا".
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وأضاف هوغربيتس: "يُمكن أن تُحدث المنطقة زلازل بقوة 7.0 - 7.6 على مقياس ريختر، كما حدث عام 1509 بقوة 7.2 على مقياس ريختر شرقًا، وعام 1766 بقوة 7.6 مقياس ريختر غربًا".
 
 
وختم قائلاً: "زلزال اليوم قوي، ومن المحتمل حدوث هزات ارتدادية".
 
 
 
 
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