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عربي-دولي

بعدما طلب الشرع تسليمه بشار الأسد... ماذا كان ردّ روسيا؟

Lebanon 24
23-04-2025 | 07:30
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كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن الرد الروسي بشأن طلبه تسليم الرئيس السابق بشار الأسد.
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وفي أول تصريح علني للشرع  في مقابلة أجراها مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بشأن الأمر، قال إن طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي.
 
 
وكان السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف قد كشف قبل أيام تفاصيلا جديدة عن تواجد الأسد في موسكو.
 
 
وقال كوتراشيف في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العراقية إن من شروط إقامة الأسد في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي.

وأضاف أن أمر تسليم الأسد غير وارد من وجهة نظر روسيا لأنه لم يخالف شروط اللجوء. (سكاي نيوز عربية) 
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