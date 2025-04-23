بعدما طلب الشرع تسليمه بشار الأسد... ماذا كان ردّ روسيا؟

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وفي أول تصريح علني للشرع في مقابلة أجراها مع صحيفة " تايمز"، بشأن الأمر، قال إن طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي. كشف الرئيس السوري عن الرد الروسي بشأن طلبه تسليم الرئيس السابق .وفي أول تصريح علني للشرع في مقابلة أجراها مع صحيفة " تايمز"، بشأن الأمر، قال إن طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي.

وكان في ، ألبروس كوتراشيف قد كشف قبل أيام تفاصيلا جديدة عن تواجد في .

وقال كوتراشيف في مقابلة مع إحدى إن من شروط إقامة الأسد في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي.



وأضاف أن أمر تسليم الأسد غير وارد من وجهة نظر لأنه لم يخالف شروط اللجوء. (سكاي عربية)