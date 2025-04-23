بعدما وصفها بعبارات نابية... "حماس" أدانت تصريح الرئيس الفلسطينيّ

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أدانت حركة " " وقوى ، تصريح الرئيس الفلسطيني الذي وصف فيه الحركة بعبارات نابية.وقال في حركة "حماس" إن "عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية"، مشيرا إلى أن "عباس يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم وعدوانه المستمر". (روسيا اليوم)