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عربي-دولي

بعدما وصفها بعبارات نابية... "حماس" أدانت تصريح الرئيس الفلسطينيّ

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:14
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أدانت حركة "حماس" وقوى تحالف المقاومة الفلسطينية، تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصف فيه الحركة بعبارات نابية.
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وقال القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم إن "عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية"، مشيرا إلى أن "عباس يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر". (روسيا اليوم)
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