ولي العهد السعودي استقبل ملك الأردن

استقبل ولي العهد⁩ السعودي ، في جدة، العاهل الملك الذي يزور في زيارة عمل رسمية.

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ويجري في أثناء الزيارة بحث مسائل العلاقات الثنائية بين ، إضافة إلى عدد من والدولية ذات الاهتمام المشترك. (العربية)