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ولي العهد السعودي استقبل ملك الأردن

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:23
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استقبل ولي العهد⁩ السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الذي يزور السعودية في زيارة عمل رسمية. 
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ويجري في أثناء الزيارة بحث مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (العربية) 

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