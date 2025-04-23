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عربي-دولي

بالفيديو... عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في تركيا

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:29
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع، لحادث سير في تركيا بسبب عطل في الفرامل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا شاحنة تفقد السيطرة على الطريق في ولاية هاتاي، بسبب عطل مفاجئ في الفرامل، مما أدى إلى انحرافها بسرعة عالية وخروجها عن الطريق.

ووفقاً للتقارير، أُصيب سائق الشاحنة بجروح خطيرة، فيما أودى الحادث بحياة شخص واحد. (سبوتنيك)
 
 
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