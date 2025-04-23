بالفيديو... عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في تركيا

تداول رواد مقطع فيديو مروع، لحادث سير في بسبب عطل في الفرامل.

ويظهر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا شاحنة تفقد السيطرة في ولاية ، بسبب عطل مفاجئ في الفرامل، مما أدى إلى انحرافها بسرعة عالية وخروجها عن الطريق.



ووفقاً للتقارير، أُصيب سائق بجروح خطيرة، فيما أودى الحادث بحياة شخص واحد. (سبوتنيك)