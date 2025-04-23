بالفيديو... عطل في الفرامل يتسبب بكارثة في تركيا

📹 حادث مروّع في هاتاي بسبب عطل في الفرامل
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو يُظهر شاحنة تفقد السيطرة على الطريق في ولاية هاتاي بسبب عطل مفاجئ في الفرامل، مما أدى إلى انحرافها بسرعة عالية وخروجها عن الطريق.
ووفقاً للتقارير، أُصيب سائق الشاحنة بجروح خطيرة،… pic.twitter.com/UJyUOd8hDe
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 23, 2025
📹 حادث مروّع في هاتاي بسبب عطل في الفرامل
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو يُظهر شاحنة تفقد السيطرة على الطريق في ولاية هاتاي بسبب عطل مفاجئ في الفرامل، مما أدى إلى انحرافها بسرعة عالية وخروجها عن الطريق.
ووفقاً للتقارير، أُصيب سائق الشاحنة بجروح خطيرة،… pic.twitter.com/UJyUOd8hDe