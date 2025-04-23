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عربي-دولي

موقف غريب ومُرعب... طائرة هبطت إضطراريّاً هذا ما جرى على متنها

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:52
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اضطرت رحلة تابعة لشركة "إيزي جيت" إلى الهبوط الاضطراري في البرتغال بعدما تعرّض أحد الركاب لنوبة هلوسة.
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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الرجل الذي كان يرتدي قميصا عليه رسومات ثعابين، بدأ يصرخ بأنه يرى ثعابين حقيقية تزحف في ممر الطائرة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الركاب قوله إن الرجل كان إما في حالة سكر شديدة أو تحت تأثير المخدرات، مما جعله يتوهم أشياء غير حقيقية. وأضاف الراكب: "لقد صدق أن الثعابين المرسومة على قميصه حقيقية وتتحرك بين المقاعد".

ورغم أن الموقف قد يبدو مضحكا للبعض، إلا أن الشهود أكدوا أنه كان مرعبا بشكل خاص للأسر والأطفال على متن الرحلة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
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