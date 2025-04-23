آخر خبر عن زلزال اسطنبول... هذه حصيلة الإصابات

أعلنت ولاية إسطنبول عن إصابة 151 شخصاً جراء الزلزال الذي ضرب المدينة اليوم الأربعاء، وبلغت قوّته 6.2 على مقياس ريختر.

وأوضحت ولاية إسطنبول أنّ الإصابات سببها حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع من الزلزال الذي ضرب المنطقة.

Advertisement

أما ، فقال إنّ "الزلزال استمر 13 ثانية".