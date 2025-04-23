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آخر خبر عن زلزال اسطنبول... هذه حصيلة الإصابات

Lebanon 24
23-04-2025 | 09:14
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أعلنت ولاية إسطنبول عن إصابة 151 شخصاً جراء الزلزال الذي ضرب المدينة اليوم الأربعاء، وبلغت قوّته 6.2 على مقياس ريختر.
 
 
وأوضحت ولاية إسطنبول أنّ الإصابات سببها حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع من الزلزال الذي ضرب المنطقة.
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أما وزير الداخلية التركية، فقال إنّ "الزلزال استمر 13 ثانية".
 
 
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