يوم الجمعة... إقامة طقس إغلاق نعش البابا فرنسيس

يُقام مساء الجمعة في بازيليك القديس في ، طقس نعش الحبر الأعظم ، الذي نُقلت رفاته صباح الأربعاء من بيت القديسة مرتا، إلى بازيليك القديس بطرس.

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وسيترأس المراسم كيفن فاريل، وأفاد مكتب الاحتفالات الليتورجية البابوية، عن مشاركة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، مجمع الكرادلة، والكاردينال روجر ، والكاردينال دومينيك مامبرتي، والكاردينال ماورو غامبيتي.

كما سيكون حاضراً الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان السابق، والكاردينال بالداساري راينا، لأبرشية ، والكاردينال كونراد كراييفسكي.

كذلك سيشارك المونسنيور إدغار بينيا بارا، نائب أمين سر الدولة، والمونسنيور إيلسون دي جيسوس مونتاناري، نائب الكمرلنغو، والمونسنيور ليوناردو سابينزا، الرسولي، بالإضافة أمناء سرِّ الحبر الأعظم، وعدد من الأشخاص الذين سمح لهم رئيس الاحتفالات الليتورجية البابوية، المونسنيور رافيلي، بالحضور، على أن يجتمع الجميع عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بالقرب من مذبح الاعتراف في بازيليك القديس بطرس. (أخبار الفاتيكان)