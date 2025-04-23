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يوم الجمعة... إقامة طقس إغلاق نعش البابا فرنسيس

Lebanon 24
23-04-2025 | 09:25
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يُقام مساء الجمعة في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، طقس إغلاق نعش الحبر الأعظم البابا فرنسيس، الذي نُقلت رفاته صباح الأربعاء من بيت القديسة مرتا، إلى بازيليك القديس بطرس.
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وسيترأس المراسم الكاردينال كيفن جوزيف فاريل، وأفاد مكتب الاحتفالات الليتورجية البابوية، عن مشاركة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، والكاردينال روجر مايكل ماهوني، والكاردينال دومينيك مامبرتي، والكاردينال ماورو غامبيتي.
 
كما سيكون حاضراً الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان السابق، والكاردينال بالداساري راينا، النائب العام لأبرشية روما، والكاردينال كونراد كراييفسكي.
 
كذلك سيشارك المونسنيور إدغار بينيا بارا، نائب أمين سر الدولة، والمونسنيور إيلسون دي جيسوس مونتاناري، نائب الكمرلنغو، والمونسنيور ليوناردو سابينزا، القائم بأعمال القصر الرسولي، بالإضافة أمناء سرِّ الحبر الأعظم، وعدد من الأشخاص الذين سمح لهم رئيس الاحتفالات الليتورجية البابوية، المونسنيور دييغو رافيلي، بالحضور، على أن يجتمع الجميع عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بالقرب من مذبح الاعتراف في بازيليك القديس بطرس. (أخبار الفاتيكان)
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