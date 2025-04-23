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عربي-دولي

لغز.. انتشال المزيد من الجثث من صحراء ليبيا

Lebanon 24
23-04-2025 | 10:10
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أعلنت السلطات الأمنية في ليبيا اليوم الأربعاء، عن انتشال جثة جديدة مجهولة الهوية عثر عليها مدفونة في أطراف مدينة زلة في منطقة صحراوية نائية، ليرتفع إجمالي الجثث التي تم انتشالها من الصحراء الليبية خلال أسبوع واحد إلى ثماني جثث.
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وفي التفاصيل أوضحت، مديرية أمن الجفرة، أنه لم يتم العثور على أي أوراق ثبوتية أو مقتنيات شخصيه تحدد أو تثبت هوية الجثة، لافتة إلى أن فرق هيئة البحث والتعرف عن المفقودين قامت بانتشال الجثة وسحب عينات الحامض النووي "DNA" في مسعى لتحديد هويتها.
 
ورجحت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، أن سبب وفاتهم قد يكون حادث سير في الصحراء أو عمل جنائي وأن التحقيقات والتحليلات الطبية والفيزيولوجية سوف تتوصل في الأيام المقبلة إلى سبب وفاتهم. (العربية)
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