لغز.. انتشال المزيد من الجثث من صحراء ليبيا

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أعلنت في اليوم الأربعاء، عن انتشال جثة جديدة مجهولة الهوية عثر عليها مدفونة في أطراف مدينة زلة في منطقة صحراوية نائية، ليرتفع الجثث التي تم انتشالها من خلال أسبوع واحد إلى ثماني جثث.وفي التفاصيل أوضحت، مديرية أمن ، أنه لم يتم العثور على أي أوراق ثبوتية أو مقتنيات شخصيه تحدد أو تثبت هوية ، لافتة إلى أن فرق والتعرف عن المفقودين قامت بانتشال الجثة وسحب عينات الحامض "DNA" في مسعى لتحديد هويتها.