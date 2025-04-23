ترامب يدرس زيادة الضرائب على الأثرياء

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تدرس للرئيس ما إذا كان ينبغي للبيت دعم الضرائب على الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنويًا كجزء من تشريع الضرائب للحزب لعام 2025، وفقًا لمسؤولين في الإدارة وثلاثة أشخاص آخرين مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة الأميركية.وفي حين أن احتمال زيادة الضرائب قد حظي بقبول فاتر إلى حد كبير بين الجمهوريين في الكابيتول هيل، فقد أعرب جيه دي ومدير الميزانية عن انفتاحهما على الفكرة في مداولات الإدارة الداخلية ويُنظر إليهما على أنهما داعمان، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم هويتهم لوصف المحادثات الخاصة. (العربية)