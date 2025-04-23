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إقتصاد

ترامب يدرس زيادة الضرائب على الأثرياء

Lebanon 24
23-04-2025 | 10:35
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تدرس الدائرة الداخلية للرئيس دونالد ترامب ما إذا كان ينبغي للبيت الأبيض دعم زيادة الضرائب على الأميركيين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنويًا كجزء من تشريع الضرائب للحزب الجمهوري لعام 2025، وفقًا لمسؤولين في الإدارة وثلاثة أشخاص آخرين مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
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وفي حين أن احتمال زيادة الضرائب قد حظي بقبول فاتر إلى حد كبير بين الجمهوريين في الكابيتول هيل، فقد أعرب نائب الرئيس جيه دي فانس ومدير الميزانية راسل فوغت عن انفتاحهما على الفكرة في مداولات الإدارة الداخلية ويُنظر إليهما على أنهما داعمان، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصف المحادثات الخاصة. (العربية)
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