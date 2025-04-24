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عربي-دولي

ترامب يحدد موعدًا نهائيًا لمفاوضات السلام في أوكرانيا!

Lebanon 24
24-04-2025 | 16:11
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه حدد موعدا نهائيا خاصا به لمفاوضات السلام في أوكرانيا، لكنه لم يكشف عنه.
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لدي موعد نهائي خاص بي، ونريد أن تجرى هذه المحادثات بسرعة".

وأضاف: "لدينا موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون لدينا نهج مختلف تماما، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لنجاح المفاوضات".

ورفض ترامب كشف الإطار الزمني المحدد من قبل إدارته.

وتابع: "نعتقد أن كليهما يريدان السلام، ولكن عليهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات. لقد انتظرنا طويلا. عليهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات. أعتقد أننا سنصل إلى السلام".
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