ترامب يحدد موعدًا نهائيًا لمفاوضات السلام في أوكرانيا!

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وقال للصحفيين في : "لدي موعد نهائي خاص بي، ونريد أن تجرى هذه المحادثات بسرعة".وأضاف: "لدينا موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون لدينا نهج مختلف تماما، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة لنجاح المفاوضات".ورفض ترامب كشف الإطار المحدد من قبل إدارته.وتابع: "نعتقد أن كليهما يريدان السلام، ولكن عليهما إلى طاولة المفاوضات. لقد انتظرنا طويلا. عليهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات. أعتقد أننا سنصل إلى السلام".