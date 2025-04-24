إسرائيل في موقف دبلوماسي محرج.. ما علاقة البابا فرنسيس؟

نشرت الخارجية الخميس، تعزية بوفاة ، بعد 3 أيام من رحيله وذلك نتيجة ضغط لاحتواء إحراج حذف الحكومة تعازي سابقة في وفاة البابا بسبب انتقاده للحرب على غزة.

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في خطوة أحرجت ، قامت الإسرائيلية بحذف تغريدات تعزية نشرتها بعد وفاة البابا فرانسيس، بعد ساعات فقط من نشرها على حساباتها الرسمية.



وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة، صدر أمر مباشر إلى كل البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم بحذف أي منشورات تتعلق بوفاة البابا، بما في ذلك التغريدات التي نشرت سابقا. كما طلب من الدبلوماسيين الامتناع عن التوقيع على دفاتر التعازي في سفارات الفاتيكان في الدول التي يعملون بها.



ويعود قرار الحذف، وفقا لتقديرات دبلوماسيين، إلى مواقف البابا العلنية التي أدان فيها بشدة الجرائم الإسرائيلية في ، والتي وصفها بحرب إبادة.



وكشفت مراسلات داخلية عبر "واتساب" خاصة بوزارة الخارجية عن استياء عميق في صفوف السفراء الإسرائيليين، الذين اعتبروا الحذف ضارا بصورة أمام مئات الملايين من حول العالم.

وقال أحدهم: "نقوم بحذف تغريدة بسيطة وبريئة تعبر عن تعازينا.. ومن الواضح للجميع أن السبب هو انتقاد البابا لإسرائيل بسبب القتال في غزة".



وأمام الضغط الداخلي والخارجي، اضطرت إلى نشر تغريدة مختصرة على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "ارقد بسلام، البابا فرانسيس. فلتكن ذكراه ." إلا أن هذه الصيغة لم تعتبر كافية لتدارك الضرر، خاصة مع تغطية إعلامية واسعة للواقعة في الصحف والدولية، التي وصفت الحذف بـ"الإهانة القاسية وغير المفهومة" لشخصية دينية عالمية. (روسيا اليوم)