لافروف: أميركا وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح"

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قال إن وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في ، لكن لا تزال هناك حاجة إلى بشأن بعض النقاط المحددة.وأضاف ، خلال مقابلة مع "سي.بي.إس ": "أشار تصريح من إلى اتفاق، مستعدون للتوصل إلى اتفاق".وتابع: "لكن لا تزال هناك بعض النقاط المحددة.. عناصر من هذا الاتفاق تحتاج إلى ضبط دقيق".وأكد لافروف: "مستمرون في اتصالاتنا مع الجانب الأميركي بشأن الوضع في أوكرانيا، وهناك الكثير من المؤشرات على أننا نسير في الاتجاه الصحيح". (سكاي نيوز عربية)