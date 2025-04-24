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لافروف: أميركا وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح"

Lebanon 24
24-04-2025 | 23:07
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن لا تزال هناك حاجة إلى التوافق بشأن بعض النقاط المحددة.
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وأضاف لافروف، خلال مقابلة مع "سي.بي.إس نيوز": "أشار تصريح من الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق، ونحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق".

وتابع: "لكن لا تزال هناك بعض النقاط المحددة.. عناصر من هذا الاتفاق تحتاج إلى ضبط دقيق". 

وأكد لافروف: "مستمرون في اتصالاتنا مع الجانب الأميركي بشأن الوضع في أوكرانيا، وهناك الكثير من المؤشرات على أننا نسير في الاتجاه الصحيح". (سكاي نيوز عربية)
 
 
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