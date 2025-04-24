كبير مساعدي وزير الدفاع الأميركي يغادر منصبه

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سيغادر كبير مساعدي الأميركي بيت هيغسيث منصبه، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في الخميس، في أحدث تعديل يطال هرم في .وقال المسؤول إن "جو كاسبر سيواصل بصفته موظفا حكوميا خاصا وسيتولى مشاريع خاصة في ".وأضاف: "الوزير هيغسيث ممتن لقيادته المستمرة وعمله للدفع قدما أعمال أميركا أولا".وتعد مغادرته منصبه الحالي الأحدث على هذا المستوى الرفيع في البنتاغون حيث أقيل ثلاثة من كبار المسؤولين في الأسبوع الماضي في خضم تحقيق في تسريبات إثر ورود تقارير عن وقع بينهم وبين كاسبر.وعلّق السابقون دارين سيلنيك ودان كالدويل وكولين الأحد بالقول إن مسؤولين في البنتاغون "شوّهوا سمعتهم بهجمات لا أساس لها".وجاء في بيان مشترك لهم على شبكة للتواصل الاجتماعي: "حتى الآن، لم يتم إخبارنا بعد بالسبب المحدد الذي يجعلنا نخضع للتحقيق، وما إذا كان التحقيق جاريا، وما إذا كان هناك تحقيق حول حصول تسريبات".والأحد أيضا نشر جون أوليوت الناطق السابق باسم هيغسيث في البنتاغون مقال رأي لاذعا جدا وصف فيه "شهرا من الفوضى العارمة في البنتاغون".وكتب أوليوت: "اعتاد الرئيس مساءلة كبار الموظفين لديه. لذا من الصعب توقع أن يبقى وزير الدفاع بيت هيغسيث في منصبه فترة طويلة".يأتي ذلك في توقيت يواجه فيه هيغسيث فضيحة جديدة إذ أفادت تقارير بأنه ناقش عبر تطبيق سيغنال ضربات أميركية على اليمن مع زوجته وشقيقه ومحاميه "فضلا عن نحو عشرة أشخاص من أوساطه الشخصية والمهنية".والإثنين، أعرب عن دعمه دفاعه، قائلا إن هيغسيث "يقوم بعمل "، وواصفا التقارير بأنها "مجرد ".وكانت فضيحة أولى طالت وزير الدفاع على خلفية مشاركته معلومات حسّاسة على خدمة الرسائل "سيغنال" في 15 في محادثة شملت صحفيا في مجلة "ذي أتلانتيك" يبدو أنه أشرِك في الدردشة من طريق الخطأ.