بملايين الدولارات.. إسرائيل تدين إلغاء إسبانيا صفقة أسلحة

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دانت ، الخميس، قرار إلغاء عقد بملايين الدولارات لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، متهمة الحكومة بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".وقالت لوكالة برس: "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد مُبرم مع شركة -آي إم آي سيستمز- الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية".وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".وكانت الحكومة الإسبانية قررت، في وقت سابق الخميس، أن تُلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6,8 مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية.وجاء القرار بعدما تسببت في توترات كبيرة داخل اليساري ، حسبما أفادت مصادر حكومية.وأضافت المصادر أن الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بالقضية بقوة".وتابعت: "لهذا السبب، منذ السابع من تشرين الأول 2023، لم تشترِ إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في ".