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عربي-دولي

بملايين الدولارات.. إسرائيل تدين إلغاء إسبانيا صفقة أسلحة

Lebanon 24
24-04-2025 | 23:29
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دانت إسرائيل، الخميس، قرار إسبانيا إلغاء عقد بملايين الدولارات لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".
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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس: "تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء عقد مُبرم مع شركة -آي إم آي سيستمز- الدفاعية، وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية".

وأضافت أن إسبانيا "لا تزال تقف في الجانب الخاطئ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية".

وكانت الحكومة الإسبانية قررت، في وقت سابق الخميس، أن تُلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6,8 ملايين يورو مع شركة "آي إم آي سيستمز" الإسرائيلية.

وجاء القرار بعدما تسببت الصفقة في توترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم، حسبما أفادت مصادر حكومية.

وأضافت المصادر أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بالقضية الفلسطينية بقوة".

وتابعت: "لهذا السبب، منذ السابع من تشرين الأول 2023، لم تشترِ إسبانيا ولم تبع أسلحة لشركات إسرائيلية، ولن تفعل ذلك في المستقبل".

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