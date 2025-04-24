اشتباكات في سوريا بين الأمن وأحد أخطر رجال الأسد.. هذا ما جرى في حمص

Advertisement

قتل عنصرمن السوري، متأثراً بإصابته البليغة، التي تعرض لها خلال العملية الأمنية التي جرت ليل الخميس، في حمص.وكانت قوات قد نفذت عملية مباغتة لمحاولة اعتقال أحد أبرز نظام المخلوع ويدعى برتبة طيار، بعد أنباء عن مكان تواجده وارتكابه أعمالاً مشبوهة، قبل أن يتم "تحييده"، بحسب بيان أمني.وكشفت منصة "ردع العدوان" التابعة لوزارة ، مقتل عنصر في العام بمدينة حمص يدعى " " والذي قالت إنه قتل تحت العمليات متأثراً بإصابته التي تعرض لها خلال الاشتباك مع علي .وبحسب بيان أمني، يعتبر شلهوب "أحد أبرز مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، وكان طياراً مروحياً نشطاً في عدة مطارات عسكرية.ووفق البيان، "شارك شلهوب في أولى حملات البراميل المتفجرة ضد المدنيين من مطار تفتناز العسكري، ووثّقت تحركاته ضمن تشكيلات هجومية من مطاريْ حماة العسكري وجب رملة، وفي كان نشاطه متمثلاً في الدعم والتنسيق مع التي شاركت بقتل الشعب السوري".و"كان شلهوب من أوائل المطلوبين لارتكابه مجازر بحق الشعب السوري، واستمر بالتخفي هارباً من ، اليوم لقية حتفه وسينال كل قاتل حسابه"، على حد تعبير البيان. (ارم)