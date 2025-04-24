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عربي-دولي
اشتباكات في سوريا بين الأمن وأحد أخطر رجال الأسد.. هذا ما جرى في حمص
Lebanon 24
24-04-2025
|
23:30
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قتل عنصرمن
إدارة الأمن العام
السوري، متأثراً بإصابته البليغة، التي تعرض لها خلال العملية الأمنية التي جرت ليل الخميس، في حمص.
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وكانت قوات
الأمن العام
قد نفذت عملية مباغتة لمحاولة اعتقال أحد أبرز
ضباط
نظام
الأسد
المخلوع ويدعى
علي شلهوب
برتبة
عميد
طيار، بعد أنباء عن مكان تواجده وارتكابه أعمالاً مشبوهة، قبل أن يتم "تحييده"، بحسب بيان أمني.
وكشفت منصة "ردع العدوان" التابعة لوزارة
الداخلية
السورية
، مقتل عنصر في
إدارة الأمن
العام بمدينة حمص يدعى "
أبو بشار
الخال
" والذي قالت إنه قتل تحت العمليات متأثراً بإصابته التي تعرض لها خلال الاشتباك مع علي
شلهوب
.
وبحسب بيان أمني، يعتبر شلهوب "أحد أبرز مجرمي الحرب والمتورطين في جرائم قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، وكان طياراً مروحياً نشطاً في عدة مطارات عسكرية.
ووفق البيان، "شارك شلهوب في أولى حملات البراميل المتفجرة ضد المدنيين من مطار تفتناز العسكري، ووثّقت تحركاته ضمن تشكيلات هجومية من مطاريْ حماة العسكري وجب رملة، وفي
مطار حميميم
كان نشاطه متمثلاً في الدعم والتنسيق مع
القوات الجوية
التي شاركت بقتل الشعب السوري".
و"كان
العميد
شلهوب من أوائل المطلوبين لارتكابه مجازر بحق الشعب السوري، واستمر بالتخفي هارباً من
العدالة
، اليوم لقية حتفه وسينال كل قاتل حسابه"، على حد تعبير البيان. (ارم)
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