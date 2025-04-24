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عربي-دولي

خريطة الضربات تتسع.. أميركا تقصف الحوثيين في مناطق جديدة لأول مرة

Lebanon 24
24-04-2025 | 23:37
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قصفت القوات الأميركية بغارات جوية مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مناطق جديدة خارج نطاق الضربات السابقة.

وتوزعت الغارات على مواقع الحوثيين في كل من محافظات مأرب وعمران والحديدة، كما عاودت المقاتلات شن ضرباتها على العاصمة صنعاء.
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في مأرب، شنت المقاتلات الأميركية 4 غارات استهدفت مواقع تمركز المجموعة في مديرية "مدغل" شمال غربي المحافظة، رجّحت مصادر يمنية أنها طالت منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة.

وفي محافظة عمران شمالي اليمن، شنت المقاتلات غارتين على معاقل وثكنات عسكرية تابعة للحوثيين في مديرية "حرف سفيان" شمالي المحافظة، المحاذية لجنوب محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين.

وشهدت جزيرة كمران في محافظة الحديدة سلسلة من الضربات الأمريكية العنيفة على مواقع عسكرية متوزعة في أنحاء متفرقة من الجزيرة، يُرجَّح أنها نُفذت من قِبل بوارج بحرية.

وفي العاصمة صنعاء، عاودت المقاتلات الحربية استهداف مواقع عسكرية للحوثيين في مديرية "بني حُشيش" شمال شرق المحافظة، بعد أن كانت قد استهدفت في وقت سابق مديريتي "الحيمة الداخلية" و"مناخة" غربًا.
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