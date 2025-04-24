خريطة الضربات تتسع.. أميركا تقصف الحوثيين في مناطق جديدة لأول مرة

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قصفت القوات الأميركية بغارات جوية مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مناطق جديدة خارج نطاق الضربات السابقة.وتوزعت على مواقع الحوثيين في كل من محافظات وعمران والحديدة، كما عاودت المقاتلات شن ضرباتها على العاصمة .في مأرب، شنت المقاتلات الأميركية 4 غارات استهدفت مواقع تمركز المجموعة في مديرية "مدغل" شمال غربي المحافظة، رجّحت مصادر يمنية أنها طالت منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة.وفي عمران شمالي اليمن، شنت المقاتلات غارتين على معاقل وثكنات عسكرية تابعة للحوثيين في مديرية "حرف " شمالي المحافظة، المحاذية لجنوب ، المعقل للحوثيين.وشهدت في محافظة الحديدة من الضربات العنيفة على مواقع عسكرية متوزعة في أنحاء متفرقة من ، يُرجَّح أنها نُفذت من قِبل بوارج .وفي العاصمة صنعاء، عاودت المقاتلات الحربية استهداف مواقع عسكرية للحوثيين في مديرية "بني حُشيش" المحافظة، بعد أن كانت قد استهدفت في وقت سابق مديريتي "الحيمة " و"مناخة" غربًا.