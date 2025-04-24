تمهيدًا للجنازة البابوية.. ختم تابوت البابا فرنسيس ضمن مراسم خاصة



Advertisement

وسيترأس كيفن فاريل، رئيس غرفة الكنيسة الرومانية ، طقس ختم تابوت البابا ، وذلك تمهيدًا للجنازة البابوية التي ستُعقد صباح السبت. سيُختتم تابوت خلال طقوس ليتورجية خاصة تُقام في بازيليك القديس ، مساء الجمعة 25 نيسان، في تمام الساعة الثامنة مساءً.وسيترأس كيفن فاريل، رئيس غرفة الكنيسة الرومانية ، طقس ختم تابوت البابا ، وذلك تمهيدًا للجنازة البابوية التي ستُعقد صباح السبت.

ومن أن يحضر هذه المراسم عدد من الكرادلة ومسؤولي الكرسي الرسولي. ويُشار إلى أن ختم التابوت يُعد نهاية لفترة العلني لجثمان البابا في بازيليك القديس بطرس، التي شهدت إقبال عشرات الآلاف من المؤمنين لتقديم واجب .



وسيُقام الجنازة البابوية يوم السبت 26 نيسان، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بساحة القديس بطرس.



وسيشكل هذا بداية تقليد "نوفيندياليز"، وهو أيام من والصلوات من أجل راحة روح البابا الراحل.



وستُقام قداسات "نوفيندياليز" يوميًا في الساعة الخامسة مساءً داخل بازيليك القديس بطرس، باستثناء قداس ، 27 نيسان، الذي سيُقام في الساعة 10:30 صباحًا بساحة القديس بطرس. (العين)