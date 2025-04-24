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تمهيدًا للجنازة البابوية.. ختم تابوت البابا فرنسيس ضمن مراسم خاصة

Lebanon 24
24-04-2025 | 23:58
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سيُختتم تابوت البابا فرنسيس خلال طقوس ليتورجية خاصة تُقام في بازيليك القديس بطرس، مساء الجمعة 25 نيسان، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
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وسيترأس الكاردينال كيفن فاريل، رئيس غرفة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، طقس ختم تابوت البابا الراحل، وذلك تمهيدًا للجنازة البابوية التي ستُعقد صباح السبت.
 
ومن المقرر أن يحضر هذه المراسم عدد من الكرادلة ومسؤولي الكرسي الرسولي. ويُشار إلى أن ختم التابوت يُعد نهاية لفترة العرض العلني لجثمان البابا في بازيليك القديس بطرس، التي شهدت إقبال عشرات الآلاف من المؤمنين لتقديم واجب العزاء.

وسيُقام قداس الجنازة البابوية يوم السبت 26 نيسان، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بساحة القديس بطرس.

وسيشكل هذا الحدث بداية تقليد "نوفيندياليز"، وهو تسعة أيام من الحداد والصلوات من أجل راحة روح البابا الراحل.

وستُقام قداسات "نوفيندياليز" يوميًا في الساعة الخامسة مساءً داخل بازيليك القديس بطرس، باستثناء قداس يوم الأحد، 27 نيسان، الذي سيُقام في الساعة 10:30 صباحًا بساحة القديس بطرس. (العين)
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