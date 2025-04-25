بؤرة توتر بين الهند وباكستان.. إليكم أبرز المعلومات عن إقليم كشمير الخلاب

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فقد لوحت إسلام آباد بـ "عمل حربي"، فيما ردت نيودلهي بإغلاق مجالها الجوي ووقف ، فضلا عن بقية الاتفاقيات المعمول بها بين . منذ أيام والتوترات تتصاعد بين وباكستان جراء الهجوم الدامي الذي وقع قرب بلدة باهالغام، في بيساران السياحي في الجزء من إقليم كشمير الثلاثاء الماضي.فقد لوحت إسلام آباد بـ "عمل حربي"، فيما ردت نيودلهي بإغلاق مجالها الجوي ووقف ، فضلا عن بقية الاتفاقيات المعمول بها بين .

كما أعلنتا طردا متبادلاً لمواطني البلدين.

إلا ان النزاع حول هذا الإقليم ليس بجديد، فقد بدأ مباشرةً بعد لمستعمرتها السابقة "الهند" عام 1947.



إذ قد قرر حاكم الإقليم الهندوسي سينغ حينها إلى الهند، على الرغم من وجود أغلبية المسلمة كانت تود بالانضمام إلى باكستان.



إلا أنه اقترح معاهدة لابقاء الوضع على ما هو عليه، فقبلت إسلام آباد، ورفضت نيودلهي، لتتفاقم التوترات، وتندلع أول حرب بين سكان الإقليم والقوات عام 1947 ما مكن الهند من السيطرة على ثلثي المنطقة.

حينها دخلت على خط الأزمة وأصدر قرارا في 1948 بوقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.



واقترحت الأمم المتحدة أن تنضم الأجزاء ذات الأغلبية المسلمة إلى باكستان، والأخرى ذات الغالبية الهندوسية إلا الهند. إلا أن هذا الاقتراح لم ينفذ.



ومنذ ذلك التاريخ خاضت الهند وباكستان 3 حروب بسبب هذا الإقليم الخلاب.

وتقع كشمير المتنازع عليها الهند وشمال شرق باكستان وجنوب غرب في وسط . كما عرفت تاريخيا على انها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية.



إلى ذلك، تبلغ مساحة هذا الإقليم 242,000 كم مربع وعدد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة.



في حين تُقدّر نسبة فيها بـ %90، وأتباع الدّيانة الهندوسية بـ %8 والبوذيُّون بواحد بالمئة.



هذا ويعد نهر أحد أطول القارة الآسيوية، ليرسيم الحدود بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا في كشمير. (العربية)