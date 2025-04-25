بعد 60 عاماً.. منظمة التحرير تستحدث منصب نائب الرئيس

وافقت منظمة التحرير الفلسطينية
، الخميس، على استحداث منصب نائب للرئيس، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.
وقال عضو المجلس المركزي
لمنظمة التحرير الفلسطينية
رزق نمورة في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني "تم التصويت على استحداث منصب نائب الرئيس
على أن يحدد الرئيس هويته لاحقا
"، موضحا أن التصويت تم "تقريبا بالإجماع".
ولاحقا، أفادت وكالة الأنباء
الفلسطينية الرسمية بأن المجلس المركزي
قرر بـ"الأغلبية الساحقة" الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين
.
وبحسب الوكالة، ينص القرار على أن "يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة
التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضوا، من بينهم 3 من حركة فتح
و6 ممثلين لـ6 فصائل إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين.
وكانت 4 فصائل فلسطينية أعلنت الخميس مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي
، معتبرة أن "اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقا استعدادا لهذا الاجتماع".
وهي المرة الأولى في تاريخ منظمة
التحرير الفلسطينية التي يتم فيها استحداث هذا المنصب، حيث يرى محللون أن ذلك يمهد لإيجاد خليفة
للرئيس الفلسطيني محمود عباس
. (الجزيرة)