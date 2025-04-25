بعد 60 عاماً.. منظمة التحرير تستحدث منصب نائب الرئيس

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وافقت ، الخميس، على استحداث منصب نائب للرئيس، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.وقال لمنظمة رزق نمورة في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني "تم التصويت على استحداث على أن يحدد الرئيس هويته "، موضحا أن التصويت تم "تقريبا بالإجماع".ولاحقا، أفادت الفلسطينية الرسمية بأن قرر بـ"الأغلبية الساحقة" الموافقة على استحداث منصب لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس .وبحسب الوكالة، ينص القرار على أن "يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضوا، من بينهم 3 من و6 ممثلين لـ6 فصائل إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين.وكانت 4 فصائل فلسطينية أعلنت الخميس مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس ، معتبرة أن "اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقا استعدادا لهذا الاجتماع".وهي المرة الأولى في تاريخ التحرير الفلسطينية التي يتم فيها استحداث هذا المنصب، حيث يرى محللون أن ذلك يمهد لإيجاد للرئيس الفلسطيني . (الجزيرة)