خبير يوضح.. هذا سبب حصول زلزال تركيا

ذكرت والطوارئ "آفاد" أن زلزالا بقوة 6.2 على مقياس ريختر استمر نحو 15 ثانية، ضرب منطقة سيليفري شمال إسطنبول يوم الأربعاء، حيث بلغ عمقه 6.92 كيلومتر، وشعر سكان إسطنبول وولايات تركية مجاورة بالهزة التي تسببت بحالة من الذعر.

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وكشف ، الخبير فى العلوم الجيولوجية جانبا من الأسباب وراء وقوع الزلزال، قائلا إن رافقه مجموعة من التوابع تتراوح قوتها من 5 الي 5.4 على مقياس ريختر.

كما أوضح أن معظم أجزاء تركيا تقع على الصفيحة التكتونية الأناضولية، التي تتمركز بين صفيحتين هما الصفيحة الأوراسية والصفيحة .



وقال إن منطقة من أكثر المناطق التي تتعرض لنشاط زلزالي، ويعتبر شرق الأناضول من أكثر المناطق التكتونية النشطة ومصدرا لوقوع الزلازل القوية في المنطقة.



وأضاف أن الجزء الشرقي من الأناضول يبلغ طوله 295 كيلومترا، ويشكل منطقة انزلاقية معقدة.

كذلك أكد تواجد تركيا بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية التي تمثل نسبيا قشرة غير قابلة للحركة ما يؤدي إلى وجود ضغط على تركيا، عرضها للعديد من الزلازل في السنوات الأخيرة.

أما عن تأثر مصر من زلزال تركيا، فأكد الخبير الجيولوجي أنها في المنطقة الآمنة، لعدم وقوعها ضمن مناطق الأحزمة الزلزالية العالمية إلا أنها تتأثر أحيانا ببعض الأنشطة الزلزالية في عدة أماكن، منها ثلاث نطاقات زلزالية نشطة، موضحا أنه توجد بؤرة زلزالية بمحافظة قنا بصعيد مصر حيث تقع بطريق قنا - سفاجا. (العربية)