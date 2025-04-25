هل يفقد الناتو وحدته بسبب موقف ترامب من القرم؟

Advertisement

اعتبرت صحيفة Berliner Zeitung أن اقتراح الرئيس الأميركي الاعتراف بالقرم أرضا روسية قد يسبب انقسام حلف " ".وأوضحت الصحيفة أن الحلف يواجه اختبارًا صعبًا لقوته، خاصةً أن موقفه الرسمي السابق برفض ضم يتعارض مع الجديد للولايات المتحدة.وأضافت الصحيفة أن المقبلة للناتو كان من المفترض أن تركّز على قضايا الإنفاق الدفاعي، لكنها قد تتحول إلى ساحة خلاف بسبب الملف الأوكراني.كما أشارت إلى أن سياسة تجاه وضعت في مأزق، حيث يسعى إلى موازنة دعم مع الحفاظ على تحالفه مع .من جانبه، رأى جيريمي شابيرو، الخبير في للعلاقات الخارجية، أن كانت بمثابة في الأزمة . وأكد أنه في حال قررت واشنطن الانسحاب، سيواجه الاتحاد صعوبةً كبيرةً في الحفاظ على موقف موحد.واختتمت الصحيفة بالقول إن العلاقات عبر تمر بأزمة خطيرة، فيما تحاول إيجاد طريقة لمواصلة دعم أوكرانيا دون فقدان تحالفها مع الولايات المتحدة بالكامل. لكن الطريقة المثلى لتحقيق ذلك تبقى غير واضحة. (روسيا اليوم)