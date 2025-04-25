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عربي-دولي

رسالة من الشرع لترامب.. عضو في الكونغرس الأميركي يكشف تفاصيل اللقاء

Lebanon 24
25-04-2025 | 01:38
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بعد زيارته دمشق الأسبوع الماضي ضمن مهمة غير رسمية لتقصي الحقائق نظمتها مجموعة من الأميركيين السوريين المؤثرين، كشف عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز، أنه أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن شروط رفع العقوبات الاقتصادية.
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وقال ميلز البالغ من العمر 44 عامًا لوكالة بلومبرغ، إنه يعتزم إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي مايك والتز على فحوى اللقاء.

كما أضاف أنه سيسلم ترامب رسالة من الشرع، دون الإفصاح عن تفاصيل محتواها.
 
إلى ذلك، كشف أنه جلس مع الشرع لمدة 90 دقيقة، وعرض ما تتوقعه الولايات المتحدة من أجل النظر في تخفيف أو رفع القيود والعقوبات عن سوريا.

وأشار إلى أنه طلب من الشرع ضمان تدمير أي أسلحة كيماوية متبقية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، والتنسيق في مبادرات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مع حلفاء أميركا مثل العراق المجاور.
 
كما تطرق اللقاء إلى كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب المتبقين في البلاد. وأكد ميلز أن الشرع منفتح على معالجة المخاوف الأميركية، وأبلغه أن سوريا مهتمة، في ظل الظروف المناسبة، بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، التي شهدت إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل.
 
 
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