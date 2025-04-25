رسالة من الشرع لترامب.. عضو في الكونغرس الأميركي يكشف تفاصيل اللقاء

بعد زيارته الأسبوع الماضي ضمن مهمة غير رسمية لتقصي الحقائق نظمتها مجموعة من السوريين المؤثرين، كشف عضو الأميركي ميلز، أنه أجرى مع الرئيس السوري أحمد بشأن شروط رفع الاقتصادية.

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وقال ميلز البالغ من العمر 44 عامًا لوكالة بلومبرغ، إنه يعتزم إطلاع الرئيس الأميركي ومستشار والتز على فحوى اللقاء.



كما أضاف أنه سيسلم رسالة من الشرع، دون الإفصاح عن تفاصيل محتواها.

إلى ذلك، كشف أنه جلس مع الشرع لمدة 90 دقيقة، وعرض ما تتوقعه من أجل النظر في تخفيف أو رفع القيود والعقوبات عن .



وأشار إلى أنه طلب من الشرع ضمان تدمير أي أسلحة كيماوية متبقية من عهد الرئيس السابق ، والتنسيق في مبادرات ، بما في ذلك مع أميركا مثل المجاور.

كما تطرق اللقاء إلى كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب المتبقين في البلاد. وأكد ميلز أن الشرع منفتح على معالجة الأميركية، وأبلغه أن سوريا مهتمة، في ظل الظروف المناسبة، بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، التي شهدت إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل.