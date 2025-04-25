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لبحث برنامج إيران النووي.. اجتماع ثلاثي مع وكالة الطاقة الذرية

Lebanon 24
25-04-2025 | 02:14
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ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء اليوم الجمعة أن ممثلي الصين وروسيا وإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتمعوا مع مدير الوكالة لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.
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وجاء الاجتماع المشترك يوم الخميس عقب زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبكين هذا الأسبوع.

وقالت شينخوا إن أن الاجتماع شهد تبادلا معمقا للآراء حول دور الوكالة في عملية التسوية السياسية والدبلوماسية للبرنامج النووي الإيراني، أذ أبدت الصين دعمها لحوار إيران مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ووفق شينخوا فإن ممثل الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إنه يقدر التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، ويحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويدعم حوار إيران مع جميع الأطراف بما في ذلك أميركا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح يوم الخميس بأن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وذلك قبل محادثات فنية بين البلدين في عُمان السبت.
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