لبحث برنامج إيران النووي.. اجتماع ثلاثي مع وكالة الطاقة الذرية

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ذكرت شينخوا للأنباء اليوم الجمعة أن ممثلي وروسيا وإيران لدى اجتمعوا مع مدير الوكالة لمناقشة البرنامج .وجاء الاجتماع المشترك يوم الخميس عقب زيارة عباس عراقجي لبكين هذا الأسبوع.وقالت شينخوا إن أن الاجتماع شهد تبادلا معمقا للآراء حول دور الوكالة في عملية التسوية السياسية والدبلوماسية للبرنامج النووي الإيراني، أذ أبدت الصين دعمها لحوار مع جميع ، بما في ذلك .ووفق شينخوا فإن الصين لدى للطاقة الذرية قال إنه يقدر إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، ويحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويدعم حوار إيران مع جميع الأطراف بما في ذلك أميركا.وكان الرئيس الأميركي قد صرّح يوم الخميس بأن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وذلك قبل فنية بين في السبت.