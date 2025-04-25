الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الغابات في ولاية نبراسكا الأميركية

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اجتاح حريق منطقة غابات وعرة في ولاية الأميركية ليغطي أكثر من 2670 هكتارا، قبل أن يتمكن مئات رجال الإطفاء من احتواء نحو 40 % من الحريق، بحسب " ".وقالت نائبة مدير الطوارئ في وروك بوزيل : "إن حريق كريك بدأ بعد ظهر يوم الاثنين نتيجة عملية حرق متحكم فيها خرجت عن السيطرة".أضافت :"أن الحريق الذي التهم 6631 فدنا (2683 هكتارا) ينتشر بشكل في مناطق وديان شديدة الانحدار ووعرة، إضافة إلى بعض المناطق العشبية أيضا".وتعد بلدة جونستاون التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 شخصا، هي أقرب بلدة إلى موقع الحريق في منطقة ساندهيلز الواقعة في الجزء الأوسط من ولاية نبراسكا.