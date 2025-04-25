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الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات من الغابات في ولاية نبراسكا الأميركية

Lebanon 24
25-04-2025 | 02:34
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اجتاح حريق منطقة غابات وعرة في ولاية نبراسكا الأميركية ليغطي أكثر من 2670 هكتارا، قبل أن يتمكن مئات رجال الإطفاء من احتواء نحو 40 % من الحريق، بحسب "روسيا اليوم".
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وقالت نائبة مدير الطوارئ في مقاطعتي براون وروك جيسيكا بوزيل : "إن حريق بلوم كريك بدأ بعد ظهر يوم الاثنين نتيجة عملية حرق متحكم فيها خرجت عن السيطرة".

أضافت :"أن الحريق الذي التهم 6631 فدنا (2683 هكتارا) ينتشر بشكل رئيسي في مناطق وديان شديدة الانحدار ووعرة، إضافة إلى بعض المناطق العشبية أيضا".

وتعد بلدة جونستاون التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 شخصا، هي أقرب بلدة إلى موقع الحريق في منطقة ساندهيلز الواقعة في الجزء الشمالي الأوسط من ولاية نبراسكا.
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