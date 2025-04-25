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إطلاق نار في إسرائيل.. وقتيلان جرّاء الحادث

Lebanon 24
25-04-2025 | 02:49
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قُتل شخصان وجُرح آخر في إطلاق نار في مدينة الطيرة بوسط إسرائيل، صباح اليوم، عندما أطلق مجهولون النار على سيارتهم.
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واستُدعي مسعفون إلى موقع الحادث، بعد الساعة الخامسة صباح الجمعة، حيث عثروا على الرجال الثلاثة داخل السيارة، اثنان منهم كانا فاقدي الوعي، وأُعلنت هيئة الاسعاف وفاتهما في مكان الحادث، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أما الرجل الثالث، الذي يعاني من إصابات خطيرة، فقد نُقل إلى مركز مئير الطبي لتلقي العلاج.

ووفقاً للشرطة والمسعفين، يبدو أن "الحادث يأتي ضمن موجة جرائم العنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل".
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