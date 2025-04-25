إطلاق نار في إسرائيل.. وقتيلان جرّاء الحادث

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قُتل شخصان وجُرح آخر في إطلاق نار في مدينة بوسط ، ، عندما أطلق مجهولون النار على سيارتهم.واستُدعي مسعفون إلى موقع الحادث، بعد الساعة الخامسة صباح الجمعة، حيث عثروا على الرجال الثلاثة داخل السيارة، اثنان منهم كانا فاقدي الوعي، وأُعلنت هيئة الاسعاف وفاتهما في مكان الحادث، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".أما الثالث، الذي يعاني من إصابات خطيرة، فقد نُقل إلى مركز الطبي لتلقي .ووفقاً للشرطة والمسعفين، يبدو أن "الحادث يأتي ضمن موجة جرائم العنف في داخل إسرائيل".