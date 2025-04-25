باكستان تحذر الهند: قواتنا مستعدة لمواجهة أي تهديد

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فقد أفاد مسؤول إداري كبير في الشطر من كشمير اليوم الجمعة، بأنّ القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.وقال سيد أشفق جيلاني "وقع بين موقعين في ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة"، وفق ما نقلت برس. بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر من والذي أدى إلى تصاعد التوترات بين وباكستان، شهدت الحدود بين الجارين تبادلا لاطلاق النار.فقد أفاد مسؤول إداري كبير في الشطر من كشمير اليوم الجمعة، بأنّ القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.وقال سيد أشفق جيلاني "وقع بين موقعين في ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة"، وفق ما نقلت برس.

وشددت الباكستانية على ان القوات المسلحة ستبقى مستعدة للدفاع ضد أي محاولة متهورة. وأكدت في بيان أن إسلام آباد لن تسمح بأي مس بسيادتها وأمنها وستغلق أجواءها أمام الطائرات .



كما أشارت إلى أن "باكستان ملتزمة بالسلام لكنها لن تسمح لأحد بالاعتداء على سيادتها".

كذلك جددت الاعلان بأن كل التأشيرات للمواطنين الهنود أضحت لاغية، داعية إياهم إلى خلال 48 ساعة. (العربية)